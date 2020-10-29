الرئيس الفرنسي ينسي تاريخه 

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محمد صادق الهاشمي || في مقطع مسجل يتحدث فيه ماكرون بعلماء المسلمين في فرنسا ( الجالية المسلمة في فرنسا تشكل 8% وهي اعلى نسبة في عموم اوربا ) وهو يتحدث بالم مصطنع عن جريمة قام بها وهابي بقطع راس استاذ جامعي فرنسي مستنكرا العمل, وبهذا يريد الماكر(ماكرون ) ان يوثر على الراي العام ويبرر هجومه على النبي محمد (ص) . نسي الرئيس الفرنسي ان فرنسا قتلت مليون انسان في الجزائر واغلبهم كانت تدفنهم وهم احياء وهذا ديدن اوربا كلها في بقاع العالم حينما تحتل ارضهم وتنهب خيراتهم وتسب وتقتل رجالهم وهذا سجل فرنسا حافل بالدماء في العالم الاسلامي والعربي والافريقي فلماذا يبرئون انفسهم من الارهاب ويبررون الطعن بالاسلام ونبيه محمد (ص) من خلال فعل واحد قام به وهابي علما ان فرنسا وكل اوربا تدرك ان الاسلام يختلف اختلافا جذريا عن الوهابية كون الاخير صنيعة بريطانية صهيونية لا علاقة لها بالاسلام هم من صنعها لقتلن وتمزيقنا وتشويه صورتنا والطعن باسلامنا الحنيف فلايستغربوا اذا اكتووا ببعض نيرانهم الرئيس الفرنسي يجهل او يتجاهل تاريخ فرنسا الدموي الذي صنعه نابليون الذي داست خيوله الازهر الشريف ونسي عام 1200حينما دخل الفرنسيون الى(( مالي)) التي كانت مزدهرة تجاريا وتتحدث العربية فتم قتل كل من يتحدث باللغة العربية وعطلوا التجارة واحدثوا الانقلابات والحروب افقارا لها وترسيخا للهيمنة نعم ياماكرون نحن نرفض ان يقطع اي مسلم راس اي انسان مهما كان بدون حق ولكن هذا الوهابي ليس من الاسلام بشي انه صنيعتكم فلاتجعلوه مبررا لطعن الاسلام ومحاربته ولا تتخذوا هذا ذريعة للانتقام من المسلمين كما فعلت امريكا بعد احداث 11 سبتمبر. ياماكرون اذا كنتم ترفضون عمل الوهابي هذا لماذا تقيمون العلاقة الراسخة مع ال سعود وهي اكبر دولة لانتاج الوهابية وهي الراعية والحاضنة لهم ولكل تشكيلات التطرف عبر التاريخ المعاصر والقريب.؟ نعم نستنكر بقوة قطع راس الاستاذ الفرنسي كلنا شعوب وحوزات وجامعات ونحرمه فهل يمكنكم ان تستنكروا قطع روسس الشعب اليمني من الارهاب الوهابي ؟ انتهى