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من ينال من الاسلام ابحثوا عن تاريخه


 

سامي جواد كاظم||

 

حدد ميكافلي مجموعة صفات يجب ان يمتاز بها الحاكم حتى يسيطر على الكرسي وهذه الصفات الشريرة لا يقوم بها الا مجهول النسب او مشهور بالزنا لان الغيرة والرافة تكون من وساوس الشيطان بالنسبة له بل التمس ميكافيلي العذر للحاكم الروماني- روميلوس- الذي قتل أخاه وشريكه في السلطة لكي يوطد أركان حكمه على اشلائه .وهذا المنطق واقعا سبقه اليه الجاهلية وانعشها الحكم الاموي بجهود معاوية ، ولهذا فان التاريخ يثبت لنا ان الكثير من الحكام مجهولي النسب وقد اشار الى ذلك الكاتب المرحوم اسامة انور عكاشة الى قادة الاسلام من هذا الصنف وقد اثار حفيظة الازهر فانه قال حقا وكتب صدقا ـ فذكر اكثر من عشر قادة من المسلمين امهاتهم مشهورات بالزنا او من ذوات البغايا او ذوات الراية ، ولهذا عندما ياتي النبي محمد لكي ينظف المجتمع الجاهلي من جاهليته فالمشكلة ليس في ذلك بل لان نسب محمد من اطهر وانقى الانساب ولا احد يستطيع ان ينال منه بل ان النسب الطاهر جعل كل الصفات الحسنة تتمثل فيه يقول ابن الكلبي انني بحثت في نسل محمد الى الوراء لخمسين ظهر فلم اجد فيهم الا الطهارة ، وعليه فان من يتحلى بهكذا صفات لا يترك له الحكم بل تكثر المؤامرات والدسائس عليه .

هذا التاريخ الاسود له رجاله الذين يريدون ان ينعشوه لذا فالتاريخ الناصع البياض يجب تلويثه او اخفائه ولان هنالك رجال امناء على التاريخ فان هؤلاء الرجال يجب ان يكونوا محل استهداف لهم ، واكثر شريحة تتعلق بالتاريخ بكل جوانبه هم فقهاء وعلماء الاسلام اضف الى المتخصصين بعلم الاثار وهؤلاء يعيشون بين الاغتيال والاغراء للخضوع للاجندة الصهيونية ، لهذا فلا عجب ان الاستعمار عند احتلاله اي بلد له تاريخه العريق يكون اول اهدافه الاستحواذ على تراثه واثاره ومخطوطاته ، لاجل ان يتعلموا منها اولا ومنع اصحاب الحق من الاستفادة منها علهم يستطيعون مسح تاريخهم حتى يضيع تاريخهم الاسود بين ثنايا التاريخ المفقود

الزناة ومجهولو النسب تمكنوا من التربع على السلطة والذي جعلني اكتب هذا المقال هو تاريخ ماكرون الزاني الذي اصبح حاكم ويتعدى على الاسلام ايام مراهقته بعمر 15 سنة... كان يزني مع أستاذته في الثانوية، و التي تبلغ من العمر 40 سنة، و التي لديها 3 أبناء، منهما اثنان أكبر منه !

و بعد أن عرف زوجها و إدارة المدرسة بالخيانة، و كانت فضيحة مدوية، تم نقل الاستاذة إلى مدرسة أخرى في نفس المدينة، و تم نقل التلميذ إلى مدينة أخرى بعيدة عن مدينتهما الأصلية ب 170 كيلومترا و مع ذلك، بقي الزانيان بعد ذلك على اتصال مدة 13 سنة حتى تطلقت الأستاذة من زوجها عام 2006، و تزوجت عشيقها (تلميذها) عام 2007 ! كما وان تاريخ بوش وابيه تاريخ لوطي حسب ما ذكر في اوكار الشر، كم قضية تحرش جنسي اثيرت ضد الرؤوساء الامريكيين كلنتون بوش الاب والابن ، وحتى ترامب وهذه التصرفات هي من اهم ما يجب ان يتصف بها من يتقلد الحكم ومسالة اثارة الدعاوى هي للاستهلاك الاعلامي وذر الرماد بعيون الراي العام حتى يبتهجوا بديمقراطيتهم المزيفة .

في سنة 2017 في بريطانيا: الفضائح الجنسية تعصف بأعلى المستويات السياسية ووصلت إلى حل اضطر فيه 8 وزراء ومشرعين من حزب المحافظين إلى الاستقالة أو الخضوع للتحقيق على خلفية الادعاءات ضدهم مما اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استدعاء رؤساء الأحزاب السياسية لوضع نظام شكاوى برلماني جديد لمكافحة التحرش الجنسي بعد الفضيحة التي أطاحت بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

هذه الامور طبيعية ولو لم يكن لديهم لعبة سياسية لما ظهر للاعلام هذا الفساد الجنسي .

واما القاعدة وداعش ومن على شاكلتهم فكانت غاية الادارة الامريكية من تاسيسهم هو تدمير الاثار والتراث بالدرجة الاولى او تدمير المزيف وتهريب الاصلي الى امريكا وكم من تحف واثار ظهرت في متاحفهم .

وملخص المقال كل حاكم يركن الى الصهاينة ابحثوا عن تاريخه .

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