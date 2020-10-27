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صوت الشر..قاتلوهم


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا]

هكذا اليوم نادى الشر بصوت اتباعه ممن ادعى انه متظاهر  ، قاتلوهم ،  حاربوهم ، هكذا  هي اهداف و غايات اعداء العراق و شعبه ، ان ينظروا و يثقفوا و يدعوا شبابه الى العنف و الارحمة بينهم ، و يوهموم  ان السلام صوت الضعفاء ، بل ويحثوهم على و جوب قتل من يختلف معهم بوجهة النظر او الراي ،  مع الحث على اقتحام دار المرجع .

اذن بان معالم اهل الشر اتجاه العراق و شعبه ،  عندما نادى المنادي اليوم و كان معبرا المكنون الداخلي الخفي لهم   ، و ما يحملوه من فكر الشر اتجاه العراق و شعبه .

حيث اصبح من الواضح ان الشر و اتباعه  يحاولوا  ان يركز جاهدين الى محاولة انحراف التظاهر من خلال زج بعض ضعفاء النفوس والمغرر بهم من اجل تحقيق ثلاث اهداف :

الاول : التقاتل بين ابناء الشعب الواحد .

ثانيا : انهاء اسلوب الحوار و الحكمة ، و الدعوة الى السلام و الامان ، بين ابناء الشعب الواحد ،  و اعتبار ذلك اسلوب الضعفاء .

ثالثا : محاربة المرجعية و تصفيتها .

هذا اكيد بعيدا كل البعد عن ابناء العراق الشرفاء ، المتظاهرين و الداعين  باسلوب السلام و الامان ، الى انهاء الفساد و عزل الفاسدين ، الذين جعلوا من عراق الخير ، دولة ضعيفة لا تستطيع توفير ابسط امورها و منها الرواتب لموظفيها .

ان متظاهرين العراق الشرفاء هم لا تقاطع عندهم مع كافة اطياف شعبهم ، او توجهاتهم فكلنا شعب واحد مع اختلاف اللون والعشيرة و المذهب و الاتجاه و الافكار .

يا ابناء العراق المتظاهرين

احذروا ممن لبس ثوب التظاهر تنكرا متخفي ،  و كان كاذبا داعيا الى الفتنة .

كونوا محافظين على اسلامكم الحقيقي ، و سلامتكم و سلامة كافة ابناء بلدكم ، فكلنا العراق ، و كلنا يتكون منا العراق ،  و ان اختلفنا بوجهات النظر  .

حافظوا على سلامة الاموال العامة و الخاصة و لا تجعلوا ، من تظاهر وسيلة لوصول اعداء العراق الى مأربهم ، فالتظاهر حق مشروع ، و لكن بشرط عدم جعل اعداء بلدكم ، يستغلوا جهودكم ، و تضحياتكم في سبيل مصالحهم و عمالتهم لدول الاحتلال .

أنتم رجال و فرسان العراق في  الأمس و اليوم  و الغد و العراق في ذمتكم ، كونوا و اعين و حذرين من مكر اعداء العراق والدين .

اللهم احفظ العراق و شعبه

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