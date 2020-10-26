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نعم للتظاهر من اجل البناء كلا للتظاهر المسبب للدمار


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

التظاهر : هو تعبير عن الرأي مجموعا بضغط من اجل تحقيق مطلب ، للمواطن ، كأحد أشكال المشاركة السياسية .

و التظاهر فعل سياسي جماعي ، كما أنه يتطلب تنظيما و تحديدا الأولويات ، و تلك من سمات المهم تواجدها في اي مجتمع وقد يكون الهدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج ، وقد نظم التظاهر بقوانين خاصة بكل بلد ، اوضحت انه ليس بالحق المطلق بل هو حق تنظمه القوانين الخاصة بكل بلد ، من خلال تنظيم المكان و الزمان و غير ذلك من الامور .

محل الشاهد :

لا غبار على التظاهر اليوم انه شيء ممدوح حتى شرعا ، وان كنت ارى حسب فهمي ، ان حدود قوانين الشريعة الاسلامية اعطت مساحة اوسع الى التظاهر بشفافية اكثر ، و حصانة اكبر  مما هي مشرعة في القوانين الوضعية البشرية  .

اذن التظاهر حق و لكن ليس حق مطلق يتيح لصاحبه ان يكون بكافة تصرفاته وأقواله وأفعاله وقراراته مجاز و مأذون ، بل اطلاق الامر يتسبب لم لا يملك ملكة ضبط الفكر و النفس بان ينتج التصرفات السيئة التي تسيئ الى هذا الحق ،  و تجعل منه باطلا و سلاح فتاك الى الدمار و ضياع الحقوق و البلد .

 ان اطلاق التصرف بالتظاهر بدعوى المطالبة بالحق قد يتيح الى المحتل و اتباعه الى تجنيد اصحاب الفتن الشياطين من الانس من اجل الايقاع بين ابناء الشعب الواحد الى التقاتل و الفرقة و الشتات ، و هذا مرفوض شرعا و قانونيا ولا يسمح به اي عاقل ، وهذا يجعل تظاهر يتجه باتجاه الدمار و خصوصا ان تضمن معه الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة  .

ان التظاهر يكون بناءا عندما يسير بخطوط حثيثة نحو تصرفات و اقوال و أفعال مقبولة من الناحية الشرعية و القانونية ، عندما نستطيع منه اسقاط الفساد و المفسدين نفسيا و إداريا من خلال ايصال صوت الحق مع المحافظة على النظام العام و الخاص و بيان الحرص على البلد من خلال حفظ امنه و ممتلكاته .

يا ابناء العراق الشرفاء

يجب ان نتوجه الى التظاهر المؤدي بكل اهدافه و غاياته الى البناء  ، و المحافظ على الممتلكات العامة و الخاصة .

كما يجب علينا الابتعاد عن كل تظاهر يستغل فيه الى نوايا الدمار  المتمثلت بالسلب للمال العام و الخاص او التخريب او تقاتل ، وغير ذلك من الامور التي لا يحمد عقباها على البلد .

كما و نحذر من الانجراف نحو الشعارات او الافعال التي تسيئ الى ثوابت الاسلام الحقيقي ، و نحذر من اللذين يحاولوا ان يسقطوا بالفتن و البغضاء بين ابناء الشعب الواحد .

نسال الله حفظ العراق وشعبه .

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