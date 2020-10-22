المقالات

 قصة حقيقية من الزمن الجميل..صدام يأمر باغتصاب فتاة

14 2020-10-22

 

ضياءالدين الخطيب||

 

كنت طالبة في الصف الرابع الاعدادي عندما داهمت بيتنا مفرزة من استخبارات الموصل واعتقلتني واعتقلت جدي وجدتي , كان ذلك في مساء يوم 4/12/1984 .

شيئ واحد كان يدور في فكري , هو ان هذا الاعتقال جاء بسبب خطأ وقعت فيه الاستخبارات , لانه لايمكن ان يحدث هذا لعائلة ضابط برتبة عميد ركن ورئيس اركان في فرقة من فرق الجيش العراقي.

عندما وصلنا الى دائرة الاستخبارات وضعوني في غرفة فارغة وباردة الى صباح اليوم التالي وفي حدود الساعة الثامنه صباحا نقلوني بسيارة الى معسكر قريب من الموصل حيث كانت تنتظرنا طائرة هليكوبتر نقلوني فيها وبعد ساعتين تقريبا نزلت الطائرة في مكان لااعرفه بالتحديد واقتادوني الى صالة فخمه جدا , اجلسوني على الارض وماهي الا دقائق واذا بالمقبور صدام حسين يدخل الصالة مع عدد كبير من العساكر والضباط .

نظر لي اللعين نظرة لم افهمها هل هي نظرة رحمة ام نظرة عذاب , بعدها ادخلوا والدي المسكين وهو ينزف الدم من انفه وفمه وعينه حيث قلعوها على ما اتصور ويداه متدليتان حيث كانت مكسورتين وفي زحمة الدماء لاحظت ان شاربه قد حلق نصفه .

احاطني الخوف والرعب من ذلك المشهد الرهيب الذي رأيت فيه والدي , الا اني لم اصبر , فقمت ورميت بنفسي على والدي وقبلته من وجهه وشممت رقبته وصرت اصرخ ... ليش عمو صدام هيك تسوو بوالدي البطل فهو يحب العراق ...ولم اعلم ان تهمت والدي هي حب العراق ...ثم صرت اصبغ شعري بالدماء الطاهرة التي قدمها والدي قربانا لعراق المقدسات ومهد الحضارات .

ثم نطق الجرذ المقبور بكلمات بذيئه ... و قال لوالدي : اخبرني عن اسماء باقي الضباط والمراتب لو تريد ا... بنتك أمامك ؟

فأجابه والدي بكل جرئة الابطال وشهامة الشجعان حيث قال : روحي وارواح اهلي ومااملك فداء للعراق الذي استعبدته انت وكلاب حزبك الماسوني .

فصاح صدام بضابط :ملازم اول جميل شوفه عرس بنته حتى انشدله اكرون .

فهجم علي الكلب جميل ووضع رأسي على بطن والدي وانتهك شرفي ووالدي يصيح : يامحمد يارسول الله هذه ابنتك وفوضت امري الى الله , ثم صاح : بنتي انت غالية لكن العراق اغلى وما اريد انطي ضحايا اكثر .

بعدها اخرجوني الى غرفة قريبة وانا اتستر ببقايا ثيابي الممزقه وسمعت والدي يوجه كلامه لي ويقول : بنتي... انا انطيت عهد شرف وقسمت على القرآن بأن ما اعترف على ربعي... بنتي.. انا سويت انقلاب لكن فشل اعذريني بنتي وسلميلي على امي وابوي وسلميلي على العراق .

وبعد لحظات سمعت صوت ثلاث اطلاقات سكت والدي بعدها وعم الصمت الى الليل حيث جاء ثلاثة رجال ونقلوني الى مديرية الاستخبارات في الكاظمية... وفي هذا السجن المخيف سخر لي الله احد الضباط وحماني من اي اعتداء او تجاوز وكان عطوف معي رغم وحشيته مع باقي السجناء ... حيث رأيته مره وهو ينفذ الاعدام لضابط في ساحة السجن ولما سألته

قال : هذا كلب من ضمن افراد الانقلاب الفاشل.... فسألته عن والدي قال : ان والدك كان خائن ويتصل بالعميل احمد الحكيم ونفذ عملية انقلاب فاشله .

بقيت في هذا السجن قرابة الخمسة اشهر الى ان اطلق سراحي بمناسبة عيد ميلاد الجرذ المقبور في ال 28 من نيسان 1985 .

ذهبت الى الموصل فوجدت بيتنا مقفل فذهبت الى الجيران استفسر عن جدي وجدتي ولحسن الحظ رأيت جدتي واخبروني عن وفاة جدي في التوقيف فأخبرت جدتي بكل ما جرى فلم تتحمل فتوفيت بعد خمسة ايام , بعدها نصحني الاقرباء بأن الجئ الى بيت احد شيوخ ربيعه في منطقة ربيعة قرب سنجار , فقررت ان اذهب الى بيت الشيخ الوجيه بعد ان رأيت اقرب الناس لي يتبرؤن مني ويخافون ايوائي عندهم فآواني الشيخ عنده وزوجني لولده الاكبر وصرت اعيش في كنفه كأنه والدي الثاني .

هذا الذي تعرض له والدي ربما يمكن تبريره بأنه قام بأنقلاب في ظروف حرب , لكن مالذي يبرر تصرف رئيس دولة يدعي الشرف والشهامه ويأمر بالاعتداء على بنت عذراء لا تتجاوز الخامسة عشر من عمرها .

هذه هي الخسه والوضاعة التي تربى عليها البعثيين , فكيف يمكن التصالح معهم‎".

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقامة..!
 قصة حقيقية من الزمن الجميل..صدام يأمر باغتصاب فتاة
لماذا نصدِّر السلبيات ونغيِّب الإيجابيات؟!
من هو المسؤول عن التاريخ ؟!
سماؤنا مباحة وارضنا مستباحة         
حديث التكفير على لسان الحيدري..تلك هي الحكابة..!
لماذا العراقية؟!
من لا يحترم العراق لا يستحق ان يحترم  !!
لماذا نصدق بيانات المقاومة ؟!
ياساسة العراق احذروا ارادة الامة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك