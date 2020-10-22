المقالات

سماؤنا مباحة وارضنا مستباحة         


                   

قاسم الغراوي||

 

السماء في العراق مباحة ولاعجب في استباحتها، وكنا غالبا مانذكر السلطة بضرورة المبالغة في الأهتمام بتسليح الجيش العراقي ونخص بالذكر الطيران والدفاع الجوي ولكن للأسف.

اقتصر تسليح الجيش العراقي  من امريكا وهي بالتأكيد تعرقل التسليح من دول اخرى وكما اعترضت على تركيا بامتلاكها s400 فانها تمانع ان يمتلك العراق تقنية الاسلحة المتطورة لذا فلا غرابة في ان تكون سماؤنا ممرا امنآ لكل من هب ودب وحتى الطيران الصهيوني الذي ضرب مواقع الحشد فإن له مجسات طيران مستمر لغرض التجسس.

يتحمل القادة السياسين المسؤولية كاملة الى ما الت اليه الأمور والاستباحة لسماؤنا بفعل قصر الرؤيا وغياب الإدارة والفساد في صفقات التسليح من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق.

ماهو المطلوب اذن؟

الضغط على الحكومة لان تقوم بعقد اتفاقيات مع دول غير امريكا لغرض توريد الاسلحة والاجهزة الخاصة بالدفاع ويجب أن تركز على الطيران والدفاع الجوي لحماية الأجواء وكذلك تدريب قواتنا على أحدث التقنيات والأسلحة الموجودة في العالم.

اما الشق الثاني فهو النشاط الدبلوماسي والاستنكار والشكوى لدى مجلس الأمن الدول لان الدول تتجاوز على سيادتها.

أما الشق الثالث فهو التحذير لكل من ينتهك الأجواء حينما نمتلك الاسلحة المضادة.

امريكا تتحكم في الشأن العراقي ووجودها يشكل تهديدها لامن العراق بل هي من تخرق الاعراف والقوانين الدولية وتجاوزت كثيرا على سيادة العراق.

الخلاص بخروج القوات الامريكية من العراق وتوحيد الخطاب الوطني وتسليح الجيش العراقي ليستقر العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقامة..!
 قصة حقيقية من الزمن الجميل..صدام يأمر باغتصاب فتاة
لماذا نصدِّر السلبيات ونغيِّب الإيجابيات؟!
من هو المسؤول عن التاريخ ؟!
سماؤنا مباحة وارضنا مستباحة         
حديث التكفير على لسان الحيدري..تلك هي الحكابة..!
لماذا العراقية؟!
من لا يحترم العراق لا يستحق ان يحترم  !!
لماذا نصدق بيانات المقاومة ؟!
ياساسة العراق احذروا ارادة الامة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك