الى السيد كمال الحيدري..كَبُرَتْ كَلِمةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

سامي جواد كاظم||

العلماء هم اولى بتعليمنا احترام الراي الاخر هذا ناهيك عن الاديان والمذاهب ، ويشهد الله دائما احاول ان اقنع الاخرين باحترام ارائه والبعض منها كنت ادافع عنها لانها عقلا صحيحة ولكن توقيت اثارتها وعلى الراي العام والعوام اصبح مثيرا للجدل .

في الحلقة الخامسة نطقت عبارة كبيرة جدا لا اعلم هل انت مطمئن عندما تقف امام الله عز وجل عندما يشهد عليك لسانك بما قلت ؟، والمشكلة الاخرى ان مقدم البرنامج صفر بالمعلومات الفقهية والتاريخية لانه لا يستطيع ان يناقش السيد بل مجرد تكتيف اليد وايماءة الراس وببغاوة الشفاء ولقلقة اللسان .

عبارة السيد الحيدري الجسيمة الرهيبة في الدقيقة ( 25,39) نصها ( اقوله بتعبير حوزوي بضرس قاطع ....لا يوجد لا يوجد ـ كررها مرتين ـ عالم شيعي اثنى عشري الا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطلا...... السيد الخوئي وغير السيد الخوئي كل علمائنا وفقهائنا يقولون باسلامهم الظاهري والا بحسب الباطن وبحسب البعد الاخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفرهم ) عبارة (اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفرهم) هي من استنتاجاته اي هو من اتهم علماء الشيعة بما قاله اي ان علماء الشيعة لم يتفقوا ولم يقولوا ما نسبه لهم السيد الحيدري .

السيد الخوئي قدس سره استاذ المحققين شاءت الاقدار ان يعترضه شخص يبتر حديثه ولله المشتكى ، الحديث عن الاسلام الظاهري هو بعينه من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ثبت اسلامه وهو ظاهرا فالكفار قالوها خوفا من المسلمين .

الاسلام الظاهري ماذا يقصد به السيد الخوئي قدس سره ؟ قبل ذلك جناب السيد الحيدري دائما يستشهد بالقران اقول له ما قاله السيد الخوئي ومن القران مستفسرا هل ان من لا يؤدي الحج كافر ؟ اعتقد سيغرد بفلسفته السيد الحيدري بذلك لكنه يعجز عن الرد على السيد الخوئي ، وذكر السيد الخوئي (وقد عبّر الكتاب العزيز بالكفر عن تارك الحجّ فقال تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ).

سيدنا ماذا قصدت بهذا الكفر حتى ترد على السيد الحيدري المتقول عليك ؟ يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه : فإنّ المراد بالكفر في هذه الموارد ليس هو المقابل للإسلام الظاهري الموضوع للأحكام الخاصّة من المناكح والمواريث وحقن الدماء ونحوها، إذ المدار في ترتيب هذه الأحكام على ظاهر الاسلام المتقوّم بإظهار الشهادتين ، وأضفنا عليهما الاعتراف بالمعاد أيضاً حسبما استفدناه من سائر الأدلّة ، فمن شهد بالوحدانيّة والرسالة الخاصّة وبالمعاد فقد خرج عن الكفر ودخل في حريم الإسلام . اسمع يا سيد كمال الحيدري .

فمن شهد بالوحدانيّة والرسالة الخاصّة وبالمعاد فقد خرج عن الكفر ودخل في حريم الإسلام... ويؤكد السيد الخوئي : بل المراد بالكفر فيها : ما يقابل الإيمان والإسلام الكامل... لله درك سيدي الخوئي.

فالاسلام الظاهري هو ما رايناه وسمعناه من المدعي بالشهادتين ولكن باطنا لا احد يستطيع ان يعلم خفايا الانسان الا الله عز وجل ، فيا جناب السيد الحيدري هل لديك دليل على ان عالم شيعي على غرار السيد الخوئي قال لمسلم انك ظاهرا مسلم وباطنا كافر؟ بمعنى الكفر الذي يخرج عن ملة الاسلام وهو تكذيب رسول الله صلى الله عليه واله .

وهنالك روايات عن الامام الحجة عليه السلام في تعامله مع المسلمين بخصوص الاحكام الاسلامية وهو الحاكم المبسوط اليد وهذا ليس محل النقاش فعلمه عند ربي ولكني الذي اعلمه ان الشيعة الامامية لم تكفر اي فرد الا بعد جحوده بالادلة وهذا نص ما ذكره جناب السيد الحيدري في نفس الحلقة عندما استدل براي الحلي والمفيد قدست اسرارهما اذ قالا بكفر من يجحد الامامة.

وهذا ليس كما فسرته يا سيد كمال وانت سيد العارفين باللغة فالجحود هو يقين المخالف واقتناعه بالادلة على الامامة الا انه يقول انا اصر على ان لا اؤمن بالامامة حتى مع ثبوت الادلة فهذا الجاحد اما من لم تحصل لديه القناعة بالادلة فهذا ليس بكافر بل بعدم اطلاع وقلة ادراك وحسابه عند الله عزوجل ولا عجب فهنالك من يؤمن بالامامة ويقدم على موبقات يستحق القتل بل قد تخرجه عن الاسلام فالحكم بكفر المسلم ليس امر هين.

اقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب كبير او صغير

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