حقيقة وجوهر التظاهر المطالب بالحقوق

حسن المياح||

( نتمنى , وندعو , ونؤكد , على تظاهرات يوم الأحد ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م , أن تكون تظاهرات مؤمنة سلمية حضارية , وبمستوى الوعي الإنساني الهادف الكريم )

المتظاهر النظيف الملتزم الذي ينشد الإصلاح ويطالب بالحقوق , هو المواطن الواعي الصالح والمؤمن الكريم الذي يبحث عن سيادة وإستقلال وطن , وهيبة دولة , وحكومة خدمات دائبة العمل وراعية لحقوق مواطنيها .

ولا مشاركة ~ بأي حال من الأحوال ~ في التظاهرات لجوكر عميل مستعبد مأجور , ولا وجود لمخرب مجرم هزيل رذيل , ولا سماح لمن يريد أو ينوي التدمير والحرق , والفوضى والإرهاب , والتعطيل والعبث بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة , لأن جوهر التظاهر الطيب الصالح هو التغيير النافع الجاد , والإصلاح الباني المشيد للصروح الحضارية , في عالم الوجود والحياة الإنسانية .

وبذلك تتضح نقاوة التظاهرات ويشع صفاؤها , وتستبان طهارة المتظاهر ويبرق مجهوده الصالح الداعي الى تغيير الحال السيء الى الحسن , والواقع الفاسد الى النزيه الأمين , ......

وعلى أساس كل هذا , تحفظ ثروات ويصان وجود وكرامة وسيادة الوطن العراق الحبيب الجميل , الطاهر الوديع .