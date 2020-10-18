المقالات

بين الحق والحرق..!


 

قاسم الغراوي||

 

تابعت تصريحات هوش يار زيباري في قناة الحرة وقد اساء مرتين مرة حينما اتهم القوات الأمنية التي ضحت وحررت المحافظات من دنس الإرهاب ومرة في رده على البرلمانيين الذين طالبوه بالاعتذار حيث رد  إن "تصريحات النواب بحقنا اليوم تذكرنا باتهامات النظام الصدامي البائد بحقنا في المقاومة و المعارضة الوطنية العراقية و الاتهامات السخيفة بالعمالة و التخوين".

وأضاف الوزير الأسبق: "يظهر انه لم يتغير شيء في العقلية السياسة  الشمولية و العنصرية، اضافة الى الطائفية للبرلمانيين الحاليين، وهذه مصيبة كبرى".

إلا أنني اقتبس ماختم به قوله :

"مواجهة هذه الفصائل تحتاج إلى تحشيد شعبي، وهو موجود أساساً".

وانا أؤيد ماذهب اليه كونه واثقا بأن هناك تحشيد لمواجهة هذه الفصائل وقد تابعنا ذلك من خلال التصريحات للاطراف المشاركة بالعملية السياسية من شخصيات واحزاب مع كونها صوتت على قانون اعتبار ال ح. ش. د مؤسسة أمنية خاضعة لامرة القائد العام للقوات المسلحة، هذه الأطراف بعد أن إطمئنت باسترجاع محافظاتها بما قدمته القوات الامنية من تضحيات لتحريرها وحماية امنها بدأت الاصوات تتعالى بخروج هذه القوات من المدن بحجج واتهامات بالتجاوزات ومنهم من يدعوا الى حلها وهو مطابق لما تريده امريكا ودول الخليج.

ومن تصريحاته :

"استهداف أربيل سببه اعتبار الفصائل أن الاقليم قريب من الولايات المتحدة"،

مضيفاً أن "الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الإرهابي"، على حد قوله.

وهو بذلك يصف الفصائل بأنها كالارهابين.

وكذلك قوله يجب تنظيف المنطقة الخضراء من هذه الفصائل ورغم طلب السيد نائب رئيس البرلمان من هوش يار زيباري بالاعتذار عن هذه التصريحات لكنه رفض.

لقد اساء كثيرا وكان اعتذاره متاخرا في بعض القنوات بحجة ان التعبير خانه في الكلام وهو وزير خارجية العراق لأكثر من عشر سنوات كيف كان يدير السياسة الخارجية في العراق هل كان غالبا مايخونه التعبير حينما يتحدث عن مواقف العراق عربيآ ودوليآ؟ وتلك هي الكارثة.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طعّم حياتك بنكهة الحب الجميل
الحجر الأسود والحشد
بين الحق والحرق..!
لا شيعة بعد اليوم أي لا عراق ولا عراقيون
اعداء الحشد هم أعداء المهدي ..
فنتازيا نقاشية..!
لنبدأ بذاتنا..!
ارادكم بلدا حضاريا
ماذا بعد رحلة الاربعين..كيف يجب أن نَصلُح؟!
العراق في ورطة من ورائها وكيفية إنقاذه؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك