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عسكر في المعسكر والسلاح المنفلت


 

 محمد فخري المولى ||

 

الجميع يردد يجب القضاء على السلاح المنفلت طبعا بدون معالجات ناجعة

لذلك لكل من يسئل أو يسعى  لمحاربة السلاح المنفلت ننصحه بمشاهدة فلم عسكر بالمعسكر ببساطة شخوص مدربة عسكريا تزج بنزاعات  فتستخدم الخبرة العسكرية والسلاح العسكري أو الشخصي لهذا الأمر  لا تستغربوا ولا  تتحسسوا من ما سبق فعندما تذهب للطبيب يجب أن ينظر لموطن الألم بغض النظر عن التحسس وحرج الموقع  المصاب

الأمر ليس وليد الساعة

ولابد من العودة بعقارب الساعة إلى التهيئة والاستعداد للمعركة عام 2003  عام التغيير  الأكثر دقة  قبل هذا التاريخ  بعام

من خلال قرارات للنظام السابق

بنقل وفتح المخازن للسلاح لعسكرة المجتمع دفاعا عن الأرض  وان عدنا بالمشهد للشفافية  لأخر استعراض شعبي عسكري بساحة الاحتفالات الكبرى

بلغ عدد المستعرضين أمام المنصة 13 مليون  مسلح من مختلف الأديان والمعتقدات والمشاريب  ..

 تميز  و تطور الأمر  بعد 2003

بشكل متسارع بغياب سطوة الحكم والحاكم وضعف فعالية القانون المتزامن مع انتشار السلاح بمختلف أنواعه من البسيط إلى الثقيل بل إلى الصواريخ  الأرض أرض المهيئة للمعركة الكبرى ملقات بالساحات او الحدائق العامة أو المزارع العامة والخاصة

اما المدرعات العسكرية الثقيلة موجودة بين الازقة وبالقرب من المناطق السكنية المحصلة

سلاح منتشر بشكل مفرط

هذا الأمر تنبه له الأمريكان والتحالف الدولي وخصوصا بعد الانعطافة بخط الأحداث ف المحرر  صباحا أمسى محتل  بما يضمن أمنهم لذا أطلقواحملة باتجاهين

الأول إغلاق قضاء أو ناحية أو منطقة محددة بالتزامن مع دخول قوات عسكرية مع الأجهزة والكلاب المدربة لتفتيش دور المواطنين دار دار كما يعبر عنه الثاني إطلاق حملة لشراء السلاح والتسعيرة وفق نوع السلاح

للطرفة هناك من باع طائرة كانت مخزونة لديه إذن نحن امام منظور مجتمعي باع واشترى السلاح بالعلن وتفنن باخفائه وإخراجه واستثماره ماديا وعسكريا

لا ننسى أن هناك جزء من السلاح  انطلق  لمختلف محافظات العراق بالاتجاهات الاربعة بمختلف الأعذار والأسباب

لابد  من الإشارة  لمرحلة مهمة ونقطة تحول كان لها تأثير فاعل على المشهد العام

هو الدخول باتجاه المواجهة العسكرية المباشرة خصوصا عندما انطلقت الأعمال العسكرية ضد الأمريكان بوصفهم ( المحتل ) هذا الفعللأنها ذو تعاطف وتعاون  مجتمعي شعبي مناطقي

هذه القواعد الشعبية الواسعة المسلحة سيكون فيها من يستخدم السلاح لأهدافه الشخصية وهو صلب الموضوع

لذلك رددنا من يحاول أو يسعى لحصر أو القضاء على السلاح المنفلت ننصحه أن تكون هناك قراءة مستفيضة للواقع الاجتماعي لتستئصل جذور المشكلة اجتماعيا اولا ثم قانونيا ثم المعالجات العسكرية

أن لم يمضي الأمر بهذا الاتجاه لا يمكن تحجيم أو القضاء على السلاح المنفلت

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