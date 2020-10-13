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اليمن تتحدى العدوان وإيران تكسر قانون العقوبات. .


 

✍هشام عبد القادر||

 

الإدارة الأمريكية لم تتعلم من دروس مضت حيث حروبها فاشلة في كل أرض لم تؤمن بالقوانين الدولية التي تنص على مبداء الحوار والسلام العالمي كذالك القوانين الدولية لم تفرض قوانيها على الإدارة الإمريكية.  الكل يتغافل على حقوق الإنسانية.  وخير دليل فرض العقوبات المستمرة على إيران الدولة الإسلامية المحاصرة منذوا بزوغ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام الملكي ودعت الثورة الى قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظام حكم مبني على ولاية الفقيه الذي تتميز بالريادة في جميع نواحي الحياة ونهضت الدولة الإسلامية الإيرانية اصبحت دولة مصنعة ودولة ذوا سيادة وإستقلال وشعب قوي عزيز ودولة تباهي العالم صوتها فوق كل صوت لم تخضع لكل قوى الإمبريالية ولا لأي مسمى من مسميات العصر عصر العولمة. بل قامت الثورة على إسس إسلامية دين اصيل صحيح من منبع صافي ..وكذالك اليمن رغم كل الحصار والحرب الذي شنته نفس الدول التي حاصرت إيران ونفس قوى الشر المتمثل في الإدارة الإمريكية والصهيونية والسعودية وكل الأعراب. فواجهت اليمن كل هذه المسميات وكل الحروب التي استمرت طيلة خمس سنوات ومستمرة في عامها السادس.  وكسرت قرن الفتنة التي مصدرها من ال سعود. 

ورغم هذه الدروس التي تلقنها ايدي الأبطال في ميادين العزة لكل قوى الشر والفتنة لم تتعظ الإدارة الإمريكية ولا السعودية الصهيونية. 

فكل ما زادت فرض عقوباتهم كلما زادت قوة محور المقاومة في اليمن وإيران وسوريا والعراق وفلسطين وزادت عزيمة كل أحرار العالم بمختلف اللغات على الصبر والتحدي وخلق فرص للزيادة حجم التطورات في كل المجالات العسكرية والإقتصادية والتكنولوجية بفضل الله وتأييده واقترب النصر لكل المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين

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