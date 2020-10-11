🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

سلم الله العراق بلد مدحه عميد منظمة الأسوة الحسنة الامام علي ( ع ) عندما عبر عن شعبه بانهم اكرم المسلمين ، و اقصدهم و اعدلهم ، و افضلهم سهما في الاسلام و اجودهم في العرب مركبا و نصبا ، و اشد العرب ودا الى النبي محمد ( ص ) ، واهل بيته ، و لذلك اكد الامام علي ( ع ) انه اختار العراق عاصمة لدولته ثقة بهم لما بذلوه من انفسهم .

سلم الله العراق عندما اكد الامام علي ( ع ) في موقف اخر يذكر العراق و شعبه بانهم الانصار على الحق و الاخوان في الدين و هم الجنن يوم البأس و الباطن دون الناس بل و عبر ( ع ) بانهم بهم يضرب المدبر وبهم يرجو طاعة المقبل .

سلم الله العراق ، الذي يراه الامام علي ( ع ) بأنها مدينته ، و محله و مقر شيعته ،

سلم الله العراق الذي عبر الامام علي ( ع ) عنه بان اهله حباهم الله مالم يحب احدا ، وفضل مصلاهم

سلم الله العراق عندما قال فيه عضو منظمة الأسوة الحسنة الامام الحسن ( ع ) وهو يعبر عن شعب العراق بانهم دار لمعاشريه ، و انهم المانعون لحوزته و ذماره

سلم الله العراق عندما قال فيه عضو منظمة الأسوة الحسنة الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) بأن شعبه هم أوتاد الأئمة ( ع ) ، و ان الائمة منهم وهم منهم .

سلم الله العراق عندما يعبر عنه الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) بانه التربة التي تحب اهل البيت ( ع ) و يحبونها ، و يدعو الله تبارك و تعالى بان يحفظ العراق بقوله ( ع ) اللهم ارمي من رماها و عادي من عاداها .

سلم الله العراق عندما قال عنهم عضو منظمة الأسوة الحسنة الامام علي بن موسى الرضا ( ع ) انهم اعطوا الخير الكثير ، وانهم ممن امتحن الله قلبهم للإيمان .

سلم الله العراق و هو عاصمة دولة العدل الالهي

يا ابناء العراق الشرفاء

عندكم امانة محمد وال محمد و هو العراق و هي مسؤولية كبيرة جدا و هي مسؤولية شرعية ، ان تحافظوا على العراق و وحدة ابناءه ، وان تحافظوا على ثرواته و كل الخير الذي فيه ، واعلموا من عمد على اي خراب فيه سيكون حسابه عسير من الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الاخرة ، فالله الله في بلدكم لا يخدكم المحتل لكي تتفرقوا و تتقاتلوا و تكون فرق متشتته و متفرقة فالحق يثبت بأساليب متعدده اهمها الحوار البناء و الحفاظ على وحدة الشعب و المصير

اللهم انصر العراق و شعبه