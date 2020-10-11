التسلسل التربوي والسلطة

محمد السعبري||

التفاوت هو العنصر الاول في البنية الاجتماعية ، ويبدوا في الشكلين مختلفين : تفاوت فردي بين الزعماء او الرؤساء وبين أعضاء الفئة وتفاوت اجتماعي بين الطبقات والفئات المكونة

ولا تعرف المجتمعات الحيوانية غير التفاوت الاول : ويتناول ذلك على الأقل مجتمعات الفقريات العليا ، وهي المجتمعات الوحيدة التي يمكن مقارنتها بشكل ما. بالمجتمعات البشرية ونجد في الكثير منها تسلسلات رتوبية شخصية دقيقة الى حد ما ، رقم ١ متحكم في الجميع باستثناء رقم ١ ورقم ٢ متحكم بالجميع باستثناء رقم ١ ورقم ٣ متحكم باستثناء رقم ١ ورقم ٢. ويتجلى هذا التحكم بمكان خاص يحتله الحيوان لدى بعض الديوك : يحتل رقم ١ قمة المدجّنة ،ورقم ٢ مكان أدنى منه، وهكذا دواليك ، ولدى بعض الأسماك يحتل رقم ١ قسما معينا من الأحواض المائي ( الأكواريوم ) اكبر بكثير من الأقسام التي تحتلها الأسماك الاخرى، كذلك فان التحكم يمنع الاولوية في الغداء، ويتضمن احيانا امتيازات جنسية ، فرقم - يملك عدداً من الإناث اكبر بكثير من الاخرين.

كذلك فان التحكم يتضمن (( الضرب ))

فرقم ١ يستطيع ان يضرب الاخرين دون ان يضربوه ، ورقم ٢ يستطيع ان يفعل نفس الشيء برقم ٣ والخ

وهنا نجد نفس سمات متشابهة في التسلسل التربوية البشرية ، كالمركز والثروة والنساء والعجلات والقصور واضهار الشعور بالتفوق على الاخرين حتى ان كان غبيا اجلكم الله.

والبعض يرى انها جوانب أساسية للتحكم بل يوهموه بأنها أساسية بالتفوق على الفصيل المثقف امامه

وما هي الا عملية تفاوت بين الوصول والوقت والدفع الا محدود من الزمر التي تجد بهذا الشخص المنفعه الشخصية لا الوطنية.

ولكن التفاوت لدى الحيوان يظل شخصياً تماما فأبناء رقم ١ لا يتلون أباهم في المراكز البارزة ، الذي يظل دوما مصدر النزاع. اما في المجتمعات البشرية فالتفاوت الشخصي ينجم على عكس من ذلك. إنما يتقاتلون كي يصلوا الى القمم حتى وان كانت جزئيا ، لان آبائهم اعتلوا اعلا القمم عن طريق الدفع الرباعي المرسوم لهم من قبل الدوائر الاستشارية مجانا ، وسوف ينجحون حتى وان كان النجاح جدا بسيط ونجاهم كان بسبب سرقة آبائهم أموال المجتمع وخزينة الدولة والتي تصبح من بعد السرقة حزينة على ما حل بها.

وهنا تنشب أمراض نفسية بين التفاوت الطبقي للكبار المتكبرين واولادهم وينتشر هذا الوباء الطبقي بين الأسر وهذا ما لا نراه عند الديوك ولا في احواض الأسماك.

وللاسف عند فشل الآباء وعدم توريثهم المناصب لأولادهم البغات أو اخوانهم او المقربين لهم هنا تشكل طبقات متناحرة بينهم ويكون هذا الامر سلبي على الشارع العام.

احترامي.