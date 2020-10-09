المقالات

الى حزب البعث


   محمد صادق الهاشمي||   كلامنا لايوجه الى الشباب المغرر بهم  مع شديد العتب وبالغ الالم , الا ان الكلام كل الكلام الى حزب البعث وكل من يقف خلفهم والذين صورت لهم مخيلتهم العفنة انهم يمكنهم التسلل الى جدران بيوتنا من خلال ابنائنا والفت في عضد الشرفاء من خلال ارباك الساحة وخلط الاوراق وركوب الموجات ,وهذا ديدن حزب البعث   نقول بكلمة واحدة وبضرس قاطع ان ابطال العراق من المجاهدين والشرفاء ورجال المعتقلات والسجون وحملة الامانة لايلقوا سلاحهم فهم حماة المرجعية والدين والمذهب والمقدسات .  مازال دم الصدرين وال الحكيم وكل الشرفاء والابطال والمجاهدين والشهداء حي لايموت وان صفحكتم انتهت مع نهاية النهاية .  لنا الغد ولنا التاريخ ولنا العراق ولنا المستقبل ,وانتم لكم مهيل الحفر ومنافي المنافي مهما حاولت قذاراتكم العودة فلن تعودوا الى اكثر من تقبيل الاحذية.    هذا حشدنا وتلك عشائرنا وامتنا الشريفة , وهولاء الابطال لكم بالمرصاد ومن عاد منكم عدنا وسوف نجعل العراق لكم مقبرة وجهنم لكم حصيرا.  مرجعيتنا وحوزتنا هم الخط الاحمر دونهم موتنا وبهم حياتنا والقران يقول لنا ((ولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون )).
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركت قلبي في كربلاء ..
الى حزب البعث
قمبازيات !!!
إغلاق السفارة وإنعكاسه.. أمريكياً
جنود الحسين اليوم
احداث كربلاء الاسباب ومن ورائها؟
دواعش السياسة والدعوة الى إعادة نظام صدام
رسائل في تكامل الإنسانية
عدوى الانحراف الذهني
انتهت زيارة الاربعينى بانتصار الجماهير الحسينية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك