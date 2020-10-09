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محمد صادق الهاشمي|| كلامنا لايوجه الى الشباب المغرر بهم مع شديد العتب وبالغ الالم , الا ان الكلام كل الكلام الى حزب البعث وكل من يقف خلفهم والذين صورت لهم مخيلتهم العفنة انهم يمكنهم التسلل الى جدران بيوتنا من خلال ابنائنا والفت في عضد الشرفاء من خلال ارباك الساحة وخلط الاوراق وركوب الموجات ,وهذا ديدن حزب البعث نقول بكلمة واحدة وبضرس قاطع ان ابطال العراق من المجاهدين والشرفاء ورجال المعتقلات والسجون وحملة الامانة لايلقوا سلاحهم فهم حماة المرجعية والدين والمذهب والمقدسات . مازال دم الصدرين وال الحكيم وكل الشرفاء والابطال والمجاهدين والشهداء حي لايموت وان صفحكتم انتهت مع نهاية النهاية . لنا الغد ولنا التاريخ ولنا العراق ولنا المستقبل ,وانتم لكم مهيل الحفر ومنافي المنافي مهما حاولت قذاراتكم العودة فلن تعودوا الى اكثر من تقبيل الاحذية. هذا حشدنا وتلك عشائرنا وامتنا الشريفة , وهولاء الابطال لكم بالمرصاد ومن عاد منكم عدنا وسوف نجعل العراق لكم مقبرة وجهنم لكم حصيرا. مرجعيتنا وحوزتنا هم الخط الاحمر دونهم موتنا وبهم حياتنا والقران يقول لنا ((ولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون )).