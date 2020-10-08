المقالات

نحن وعمقنا العربي..!


 

قاسم آل ماضي..!

 

⚫بسبب وشم صورة الإمام علي

العمق العربي رفضوا التعاقد مع اللاعب العراقي وليد سالم

وقال أن هذا الوشم هو سبب عدم احترافي في الخارج

تصور لو ان أنه وشم صورة جيفارا او فيفي عبدة هل سيرفضه العرب ؟!

 

⚫ألف الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي كتاب (علي إمام المتقين) وبدأت جريدة الأهرام بنشره على حلقات

فاعترض رجال دين العمق العربي وطالبوا بإيقاف النشر

علما أن الكاتب لم يأخذ إلا من مصادر السنة

تصور لو أنه كتب عن يزيد بن معاوية هل يعترضون على نشره ؟!

⚫الأمم المتحدة أخرجت وثيقة أثبتت فيها ان الإمام علي أعدل حاكم على وجه الأرض

فدفعت المملكة العربية السعودية 400 مليون دولار من أجل إخفائها

تصور لو ان الوثيقة تخص حاكم غير الإمام علي

هل ستدفع السعودية رشوة لاخفاءها ؟

⚫المؤرخ (النسائي) ألف كتابا أسماه خصائص الإمام علي

فعاقبه العمق العربي بأن قتلوه رفسا بالأقدام إلى ان مات

بعد ان اجبروه ان يؤلف مثله عن معاوية فرفض وقال لهم لا اعلم لمعاوية من فضل سوى قول النبي فيه : لا أشبع الله بطنه

⚫حتى أن الزهري وهو من علماءهم قال لو تحدثت بفضائل علي قتلت

⚫هذه نماذج من الفكر العربي تجاه علي بن أبي طالب

فلا تستغرب أن يقتلوا أتباعه العراقيين بسياراتهم المفخخة وانتحارييهم الذين يضحون بأنفسهم من أجل إراقة دماء شيعته

⚫ ملخص حياة العراقيين بسبب سيايات عمقنا العربي تجاهنا..!

1980حرب ايران

1981حرب ايران

1982حرب ايران

1983حرب ايران

1984حرب ايران

1985حرب ايران

1986حرب ايران

1987حرب ايران

1988انتهاء حرب ايران

1989استراحة

1990حرب الكويت

1991حصار

1992حصار

1993حصار

1994حصار

1995حصار

1996حصار

1997حصار

1998حصار

1999حصار

2000حصار

2001حصار

2002حصار

2003احتلال وحرب وسقوط نظام

2004استراحة واحتلال

2005طائفية

2006طائفية

2007طائفية

2008ارهاب

2009ارهاب

2010ارهاب

2011ارهاب

2012ارهاب

2013داعش

2014داعش

2015داعش

2016فساد

2017فساد

2018فساد

2019مظاهرات

2020كورونا

المفروض ناخذ جائزة نوبل بالبقاء وندخل موسوعة جينيس

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