نحن وعمقنا العربي..!

قاسم آل ماضي..!
⚫بسبب وشم صورة الإمام علي
العمق العربي رفضوا التعاقد مع اللاعب العراقي وليد سالم
وقال أن هذا الوشم هو سبب عدم احترافي في الخارج
تصور لو ان أنه وشم صورة جيفارا او فيفي عبدة هل سيرفضه العرب ؟!
⚫ألف الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي كتاب (علي إمام المتقين) وبدأت جريدة الأهرام بنشره على حلقات
فاعترض رجال دين العمق العربي وطالبوا بإيقاف النشر
علما أن الكاتب لم يأخذ إلا من مصادر السنة
تصور لو أنه كتب عن يزيد بن معاوية هل يعترضون على نشره ؟!
⚫الأمم المتحدة أخرجت وثيقة أثبتت فيها ان الإمام علي أعدل حاكم على وجه الأرض
فدفعت المملكة العربية السعودية 400 مليون دولار من أجل إخفائها
تصور لو ان الوثيقة تخص حاكم غير الإمام علي
هل ستدفع السعودية رشوة لاخفاءها ؟
⚫المؤرخ (النسائي) ألف كتابا أسماه خصائص الإمام علي
فعاقبه العمق العربي بأن قتلوه رفسا بالأقدام إلى ان مات
بعد ان اجبروه ان يؤلف مثله عن معاوية فرفض وقال لهم لا اعلم لمعاوية من فضل سوى قول النبي فيه : لا أشبع الله بطنه
⚫حتى أن الزهري وهو من علماءهم قال لو تحدثت بفضائل علي قتلت
⚫هذه نماذج من الفكر العربي تجاه علي بن أبي طالب
فلا تستغرب أن يقتلوا أتباعه العراقيين بسياراتهم المفخخة وانتحارييهم الذين يضحون بأنفسهم من أجل إراقة دماء شيعته
⚫ ملخص حياة العراقيين بسبب سيايات عمقنا العربي تجاهنا..!
1980حرب ايران
1981حرب ايران
1982حرب ايران
1983حرب ايران
1984حرب ايران
1985حرب ايران
1986حرب ايران
1987حرب ايران
1988انتهاء حرب ايران
1989استراحة
1990حرب الكويت
1991حصار
1992حصار
1993حصار
1994حصار
1995حصار
1996حصار
1997حصار
1998حصار
1999حصار
2000حصار
2001حصار
2002حصار
2003احتلال وحرب وسقوط نظام
2004استراحة واحتلال
2005طائفية
2006طائفية
2007طائفية
2008ارهاب
2009ارهاب
2010ارهاب
2011ارهاب
2012ارهاب
2013داعش
2014داعش
2015داعش
2016فساد
2017فساد
2018فساد
2019مظاهرات
2020كورونا
المفروض ناخذ جائزة نوبل بالبقاء وندخل موسوعة جينيس
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