د. حسين القاصد||

من (المضكورات) بالكتب هو النعال .. وهذا سالفته سالفه وماكو كتاب مابيه نعل حشا السامع .. المهم جان بمصر ملك اسمه كافور الاخشيدي وهذا نعاله منّه وبيه... حتى ابو الطيب المتنبي الله يرحمه ويرحم والديكم مرة من المرات شاف كافور من بعيد وتخيله لابس نعال .. وكال :

وتعجبني رجلاك في النعل انني

رأيتك ذا نعلٍ اذا كنت حافيا...

وكبل ايام النظام الساقط جان المقبور صدام يكول الشعب جانو حفّاي واني لبستهم نعل .. الى أن طلعت روح الشعب وتحفّى من جديد على مود يضرب اخو هدلة بالنعال اللي يعيرنه بيه .. مدري وين صارت هدلة.. ماعلينه بالوادم .. سالفة النعال انتشرت .. والنعال صارتله شخصية وفترة من الفترات كامت الوادم تسميه ابو الاصبع .. حتى اكو زلمة شايب كلش مشهور اسمه ابو نعال .. واكو سياسيين هواي ولد نعل يجوز ورا التسوية يذبون النعل علينه ويصيرون اوادم براس ولد الخايبة .. انوب النعال صار اغلى من البشر حاله حال الكي ناين .. عفية بلد فلوسه خلصانة على النعل وعلى الجلاب .. لا ياولد النعل .. صدك احنه شعلينه ؟ من السقوط لهسة شمحصلين نعل ؟ بس الغريب جدا ان ولد النعل من تصير طلابة يشردون حفاي.. الله يطيح حظكم على الأقل خذو ابوكم وياكم! .. ماعلينا بالنعل!!

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