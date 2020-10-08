زيارة الأربعين في كربلاء تجدد العهد على الولاء .

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✍🏽..هشام عبد القادر || مسيرة الملايين الى كربلاء في يوم الأربعين تجدد العهد على آن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ولن ننساك أبا عبد الله الحسين عليك منا سلام الله وعلى ذريتك وأصحابك المنتجبين وعلى الحوراء زينب عليها السلام. عندما يقول رسول الله الأكرم صلوات الله عليه واله حسين مني اي مني في كل خير هو انا في عظمة وجوده ولما يقول وانا من حسين اي من سبب الفداء الذي فداء إسماعيل عليه السلام الذبح العظيم الذي به وصلة رسالة العالمين للعالم فدى الإنسانية والنور ليصل للعالمين فلا ذبح عظيم غيرك أبا عبد الله الحسين . أحب الله من أحب الفداء العظيم الذي جذب العالم اليه في كل عصر وزمان جذب القلوب والعيون التي تنهمر بالعشق دموع المحبة التي تواسي اهل كربلاء في كل عام وبكل وقت وحين . فلا عجب أن يكون الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء فلا يوم كيوم ابا عبد الله الحسين عليه السلام لذالك اصبح الحي الذي لم يموت رفعه الله واصحابه الى يوم القيامة سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة . لم تنساه البشرية والإنسانية لذالك هو سر الحب من الله المستمر لمن أحبه . وواساه ووصل مسيرة العشق الحسيني بالزيارات التي جعلها الله العهد والوثيقة الباقية الى يوم القيامة بل الى الأبد . والحمد لله رب العالمين