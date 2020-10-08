المقالات

زيارة الأربعين في كربلاء تجدد العهد على الولاء .


  ✍🏽..هشام عبد القادر ||   مسيرة الملايين الى كربلاء في يوم الأربعين تجدد العهد على آن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ولن ننساك أبا عبد الله الحسين عليك منا سلام الله وعلى ذريتك وأصحابك المنتجبين وعلى الحوراء زينب عليها السلام.  عندما يقول رسول الله الأكرم صلوات الله عليه واله حسين مني اي مني في كل خير هو انا في عظمة وجوده ولما يقول وانا من حسين اي من سبب الفداء الذي فداء إسماعيل عليه السلام الذبح العظيم الذي به وصلة رسالة العالمين للعالم فدى الإنسانية والنور ليصل للعالمين فلا ذبح عظيم غيرك أبا عبد الله الحسين .  أحب الله من أحب الفداء العظيم الذي جذب العالم اليه في كل عصر وزمان جذب القلوب والعيون التي تنهمر بالعشق دموع المحبة التي تواسي اهل كربلاء في كل عام وبكل وقت وحين . فلا عجب أن يكون الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء فلا يوم كيوم ابا عبد الله الحسين عليه السلام لذالك اصبح الحي الذي لم يموت رفعه الله واصحابه الى يوم القيامة سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة .  لم تنساه البشرية والإنسانية لذالك هو سر الحب من الله المستمر لمن أحبه . وواساه ووصل مسيرة العشق الحسيني بالزيارات التي جعلها الله العهد والوثيقة الباقية الى يوم القيامة بل الى الأبد .    والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ياحسرة على الشباب 
إصبع على الجرح..لو أغلقت السفارة ..
زيارة الأربعين في كربلاء تجدد العهد على الولاء .
اعقروا الناقة..يصفو لكم وجه العراق..!
التحرك الجماهيري.. العوامل والأسباب
"نريد وطن" .. كخدعة رفع المصاحف ضد أمير المؤمنين "ع" في معركة صفين
فنتازيا نقاشية
الحسين "ع" معيار الاصلاح
فاسدو تشرين يهددون الحسين
خوارج الناصرية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك