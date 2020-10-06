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رؤساء أمريكا من بوش الى ترامب في حلبة الشرق الأوسط مهزومين.


  هشام عبد القادر ||   مهمات رؤساء امريكا فقط من بين رؤساء العالم أجمع يظهرون بطولتهم في شن الحروب وإشعال الفتن بالشرق الأوسط كل رئيس يكمل حلقة الدور كيف يصنع مشاكل وحروب بين شعوب المنطقة وكأنه لا يوجد لديهم مهام إخرى نحو شعوبهم وولايات حكومتهم يتفرغوا للإصلاحات بين جميع الطبقات بين اللون الأسود والأبيض ليثبتوا إنسانيتهم.  فبداية غرقهم بالشرق الأوسط في. عهد بوش كأنها تجارب يحاولون كل رئيس يثبت قدراته كيف سيهيمن دون خسارة في الشرق الأوسط اولا بوش غرق بوحل العراق ثم ترامب بوحل اليمن والعراق وسوريا ولبنان وأما ترامب غرقت أمريكا بوحل الهزائم النفسية والمعنوية امام بقية الدول العظمى حاول إمتصاص ثروات الخليج واعلن معهم صفقة القرن وحاول السيطرة في سوريا واليمن ولكن مهزومين لم تفلح غايتهم.  ازدادت شعوب العالم وعيا بغباء ترامب وسؤ الإدارات الإمريكية المتلاحقة إنهم فاشلين صنعوا في عهد اوباما القاعدة وفي عهد ترامب ايضا القاعدة وداعش مسميات مصنوعة ممولة منهم ومن الخامات اليهودية مع الأعراب فكر تكفيري شتت الأوطان ومزقها وهزيمتهم محسومة من ضربات محور المقاومة ثلة من المؤمنين بلسم جراحات الشعوب والأوطان.  والنتيجة سقوط كل القواعد الإمريكية في الشرق الأوسط وسقوط النظام السعودي امام محور المقاومة التي لا تهزم ابدا والمتغيرات تجري نحو صعود محور المقاومة نحو الثريا والعد التنازلي لكل المعتدي نحو السقوط والعد التنازلي نحو وحل الهزائم والشتات .  والنصر للظلومين والهزيمة تلحق المعتدين.  والسلام للعالمين ومن ينشر السلام هم خدام السلام دول محور المقاومة الإسلامية الأحرار في الدنيا والأخرة.    والحمد لله رب العالمين
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