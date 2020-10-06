ان الحياة ما هي إلا  " كلمة "  

د.مسعود ناجي إدريس|| طالب «الوليد» حاكم المدينة المنورة «من الامام الحسین علیه السلام » بأن يبايع يزيد بن عبد الملك بن مروان : «نحن لا نطلب إلا كلمة..فلتقل بايعت... واذهب بسلام لجموع الفقراء. فلتقلها واذهب يا ابن رسول الله حقنًا للدماء.. فلتقلها ما أيسرها, إن هى إلا كلمة... فرد عليه الامام الحسين علیه السلام : «كبرت كلمة... وهل البيعة إلا كلمة...ما دين المرء سوى كلمة.. ما شرف الرجل سوى كلمة... ما شرف الله سوى كلمة...أتعرف ما معنى الكلمة؟. مفتاح الجنة فى كلمة... دخول النار على كلمة.. وقضاء الله هو كلمة... الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور.. وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشرى..الكلمة فرقان بين نبى وبغى.. بالكلمة تنكشف الغمة.. الكلمة نور..ودليل تتبعه الأمة.. عيسى ما كان سوى كلمة. أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم.. الكلمة زلزلت الظالم.. الكلمة حصن الحرية.. إن الكلمة مسئولية.. إن الرجل هو كلمة.. شرف الله هو الكلمة.. القرآن ما هو إلا كلام الله.. دعوة الانبياء والرسل بكلمة...دخولك الاسلام بكلمة.. خروجك من إسلامك بكلمة.... كان الرسول صلى الله عليه علی اله وسلم مع احد الاقرباء من قریش وهو على فراش الموت « قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » ولكنه لم يقلها فمات وهو كافر .كلمة فصلت بين الحق والباطل !!! كما يقول سبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ».. الزواج بكلمة.. الطلاق بكلمة... الندم على كلمة، الاعتذار بكلمة عن كلمة.. الاستغفار بكلمة...الحمد والشكر بكلمة... التسبيح بكلمة.. النصيحة كلمة.. الذم كلمة.. جرح اللسان بكلمة... قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لاحد الصحابة «وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم»... الحرب تبدأ بكلمة..السلام يعم بكلمة..فرح الفؤاد بكلمة... العقود والمعاهدات كلمة.. البغضاء والكره من كلمة...النفاق كلمة....الصدق كلمة... الكذب كلمة..الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بكلمة.. الأمانة كلمة... المودة والرحمة بكلمة.. صلة الرحم بكلمة.. قطع الأرحام بكلمة.. السكينة بكلمة... كسر القلب بكلمة... شعور الأمان بكلمة...الشهادة كلمة.. الشهامة موقف وكلمة...المدح بكلمة.. الذم بكلمة.. الحب بكلمة.. الفراق بكلمة..الأمل بكلمة.. اليأس من كلمة...علينا أن ندرك أن الحياة ما هى إلا كلمة... والآن... فلنتأمل معا هذه الكلمات.. هذه المعانى.. فليتدبر كل إنسان منا، كل قاضٍ، كل رجل دين، كل إعلامى، كل رجل قانون، كل مسئول، كل أديب، كل شاعر، كل معلم، كل عالم، كل فنان كل إعلامى هذه المعانى ليستشعروا أهمية الكلمة المنطوقة والمكتوبة «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم»...



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