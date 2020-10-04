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مؤامرة بدهاء وامتياز


 

قاسم الغراوي||

 

لطالما تابعت شخصية هنري كيسنجر وكتاباته المثيرة للجدل باعتباره مهندس السياسة الامريكية ولانه عاش عقودآ مع الادارات الامريكية المتعاقبة فهو منظر السياسة الخارجية الامريكية، وصانع قراراتها وغالبا ماتعتمد على دهاءه وذكاءه  في إستقراء الاوضاع ومصير الصراعات لما يدور في العالم عموما وفي الشرق الاوسط خصوصا.

فهو لايخفي اسباب احتلال امريكا للعراق المرتبط بإستراتيجية بعيدة المدى لما للعراق من أهمية روحية وتاريخية مؤثرة في المنطقة والعالم.

يقول هنري كيسنجر :

(أن هدفنا الحقيقي من الحرب على العراق عام 2003 هو سيطرتنا الروحية التاريخية على العراق نضمن سيطرتنا الفعلية على الشرق الاوسط كله، وبالتالي عموم العالم) .

ولان الغالبية غافلة او تنظر بسطحية عما يجري من مخططات في اروقة القرار الامريكي التي تتحكم في سير غالبية الأحداث في العالم من إثارة المشاكل والفتن والحروب فيها ، يبقى العراق على رأس أولويات الإدارة الأمريكية ولن تفرط به مهما افتعلت من أحداث ومواقف وتهديدات بالانسحاب من العراق.

ومما قاله هنري كيسنجر :

(ومن اكبر دلائل نجاحنا الكبير في التحكم بعقول العراقيين وباقي العالم، اننا اوهمناهم بأننا عازمون على ترك العراق بعد ان فشلت سياستنا به. وبين حين وآخر نجري مسرحية اعلامية عن انسحابات عسكرية خداعة) .

وغض النظر عن التصويت بالاغلبية في البرلمان بخروج القوات الامريكية وخروج تظاهرات تدعم هذا القرار وبالرغم من المفاوضات لعقد تفاهمات او اتفاقية بين العراق وامريكا أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لامريكا ولقاءه ترامب وتحديد سقف زمني لخروج هذه القوات من العراق ومع الزوبعة الاخيرة لقصف السفارة الامريكية بصورة متكررة ومارافقها من اتهامات وتهديدات امريكية،

الا ان التفكير بالامر من زاوية اخرى وبهدوء بعيدا عن الانفعال سيخبرنا هنري كيسنجر بصراحة ووضوح ليقول :

(اننا شيدنا في المنطقة الخضراء في بغداد اكبر واضخم واقوى سفارة في تاريخ البشرية. مساحتها 104 هكتارات وتعد أكبر بستة إضعاف من مجمع الأمم المتحدة في نيويورك، وبعشرة أضعاف من سفارتنا في بكين. كلفتها حوالي مليار دولار وتكلفة إدارتها السنوية مليار دولار. فيها 20 مبنى و1000 موظف، وهي تعتبر مدينة مستقلة حيث تضم السكن والاسواق وكل وسائل الترفيه ومولدات الطاقة والتنقية والتصفية، حتى يمكنها العيش مستقلة تماما لعدة اعوام !).

والسؤال يطرح نفسه :

كيف يصدق انسان بعد كل هذا ، أن امريكا شيدت مثل هذه السفارة الاسطورية في بلد تدعي بأنها في الطريق لمغادرته؟

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