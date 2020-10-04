إنه لقاسم سليماني في فجر العصر والظهور

✍هشام عبد القادر ||

صحبة الأخيار فضلا عظيم ليتنا عرفنا من هو ابو مهدي المهندس الذي عرف معنى قاسم سليماني شهيد العصر الذي كسر صفقة القرن الشيطانية والذي الف القلوب لكل دول محور المقاومة.

لكي اوفي حق الشهيدين ولن استطيع ذالك ولكن نتوسل باعلى درجات معاني القلوب السليمة التي يسكن فيها النور وبحق الطور وكتاب مسطور أن يبلغ ارواحهم السلام مني خاص ومن كل محبيهم عامة. ونكتب لكل أحرار العالم لا تنسوا الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فهما جنب محور المقاومة وهما قادة الأرواح العاشقة للحرية ولأبا الأحرار من يريد يعرفهم يبداء بمعرفة معاني العشق لأبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام الذي به تتحرك القلوب بإتجاه اعظم معاني الشهادة في الفناء بذات السبيل وسلسبيل العشق الذي يرتوي،منه الضمئان لمعرفة الحقيقة. ولن افلسف المعاني اوضح قدر الإمكان حبهم طهارة وعشقهم تغيير للمعادلة لعزة كل شعوب البلدان التي تحمل روح المقاومة ضد كل المستكبرين. وتاريخ جديد يبداء للعد التصاعدي لكل الأحرار وبالمقابل عد تنازلي لسقوط كل الأشرار.

والتوصية التي نريد قولها السير بنحو الخطى والوحدة الشعبية ولكل دول محور المقاومة نفس وحدة ارواح الشهيدين الذين حملوا هم الشعوب كلها ويتمنون الحرية للشعوب كلها بمختلف اللغات.

والحمد لله رب العالمين