المقالات

إنه لقاسم سليماني في فجر العصر والظهور


 

✍هشام عبد القادر ||

 

صحبة الأخيار فضلا عظيم ليتنا عرفنا من هو ابو مهدي المهندس الذي عرف معنى قاسم سليماني شهيد العصر الذي كسر صفقة القرن الشيطانية والذي الف القلوب لكل دول محور المقاومة. 

لكي اوفي حق الشهيدين ولن استطيع ذالك ولكن نتوسل باعلى درجات معاني القلوب السليمة التي يسكن فيها النور وبحق الطور وكتاب مسطور أن يبلغ ارواحهم السلام مني خاص ومن كل محبيهم عامة.  ونكتب لكل أحرار العالم لا تنسوا الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فهما جنب محور المقاومة وهما قادة الأرواح العاشقة للحرية ولأبا الأحرار من يريد يعرفهم يبداء بمعرفة معاني العشق لأبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام الذي به تتحرك القلوب بإتجاه اعظم معاني الشهادة في الفناء بذات السبيل وسلسبيل العشق الذي يرتوي،منه الضمئان لمعرفة الحقيقة.  ولن افلسف المعاني اوضح قدر الإمكان حبهم طهارة وعشقهم تغيير للمعادلة لعزة كل شعوب البلدان التي تحمل روح المقاومة ضد كل المستكبرين.  وتاريخ جديد يبداء للعد التصاعدي لكل الأحرار وبالمقابل عد تنازلي لسقوط كل الأشرار. 

والتوصية التي نريد قولها السير بنحو الخطى والوحدة الشعبية ولكل دول محور المقاومة نفس وحدة ارواح الشهيدين الذين حملوا هم الشعوب كلها ويتمنون الحرية للشعوب كلها بمختلف اللغات. 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابواق السلطة..
لماذا التبرؤ من ضربات المقاومة ؟!
لماذا الحسين في ضمائرنا؟!
ماذا لو لم أعرف الحسين؟!
"ما يقارب أكثر من اربع ملايين موظف" بلا رواتب..
إنه لقاسم سليماني في فجر العصر والظهور
لن اتنازل عن الحشد ..
غير مخصص للبيع..!
إطردوا جيش ترامب..شاركني وتوقع موعد موت ترامب
ومضة سير الزائر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك