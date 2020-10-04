◼️🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

كلمة اعجبتني و انا أقرأها في الاسواق مكتوبة على احد المواد التي يجب ان تعطى للمواطن ضمن المواد المخصصة للبطاقة التموينية ، و التي بها دلالة انها مخصصة للمواطن ، و لكن العجيب ان هذه المادة الغير مخصصة للبيع و التي هي من استحقاق المواطن الفقير ، تجدها في الأسواق تباع تجارتا ، و تخلوا المادة من دار المواطن ، دون رقيب و حسيب .

محل الشاهد :

العبارة بقت في الذهن فقلت هناك من هو الاهم و الأولى و الذي فعلا غير مخصص للبيع ( الدين و الوطن) ، ولكن سؤال ظل يجول في خاطري هل ممكن لشخص من دون دين يكون محبا لوطنه ؟

فكرت كثير بالجواب وبحسب الاستكشاف و جدت ان صاحب الدين الحقيقي اكثر اخلاصا و ثباتا لحب وطنه .

و السبب حب الوطن و الولاء له يحتاج ، من الشخص الوفاء ، و الاخلاص و الامانة ، و الموت في سبيله ، و سياسة العدل و الحكمة ، وكل ذلك تجده في صاحب الدين الذي تيقن ان [ حب الاوطان من الدين ] .

الدين الحقيقي كان عاشقا لكل قيم الرجولة ، التي كانت حاثه على القيم الاخلاقية و الشرعية من اجل الدفاع عن الدين و العرض والمال وكلها بمجموعها محورها المكان و نقطة الاستقرار المتمثلة بالوطن .

فالوطن هو يمثل الدار الكبير الذي حوى الشرف و المال و الكرامة و كل شيء ، فكان الدفاع عنه سياسيا و عسكريا و اجب ، لان بوجود معناه وجود ديمومة المدافعين عن رسالة السماء .

اليوم يجب على من ابتعدوا عن القيم الاسلامية و يدعون في ذات الوقت الوطنية ، مراجعة تلك الوطنية التي قد يتخلوا عنها لابسط الامور الدنيوية التي تعرض عليهم فان [ حب الدنيا راس كل خطيئة ] ، و عديم الدين كثيرا ما يكون ميالا مفرطا للدنيا و همة المنصب و الجاه و احيانا يكون اعمى و ان كان الثمن هو ان يكون عميلا للمحتل .

ان الدين و الوطن لم يتم تخصيصهما للبيع و يجب كل تصرف ندعي انه منبثق من الوطنية و حب الوطن ، ان يكون معروض على الشريعة الاسلامية التي هي من كانت الداعمة و المحافظة على الوطن ، عندما شرعت الجهاد و اعتبرته من فروعها و دعت القائمين على سلطة الحكم بالعدالة و الاستقامة و حفظ حقوق الرعية .

ان قلتم نرى من حكم باسم الدين اخفق ، قلنا انت قلتها حكم باسم الدين و لم يكن هو الدين في ذاته و موضوعه و الا لكان عادلا مستقيما .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

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