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دول محور المقاومة هي العليا 


✍🏻هشام عبد القادر ||   إنه من الفوز العظيم الذوبان في حب دول محور المقاومة وعشق الجهاد في سبيل تحرير الشعوب والمقدسات والدعوة لوحدة الإنسانية بمختلف اللغات. .  نحن نباهي بقادة محور المقاومة الإمم كافة فلا نجد بهذا العصر لهم مثيل ليس كمثلهم ولا من يشابه خصالهم وإخلاقهم الحميدة.  علينا التفكر بالقائد الشهيد العظيم قاسم سليماني من بلد فارس من دولة إيران الإسلامية ويدافع عن الشعوب العربية يريد لهم العزة والكرامة وهكذا بقية القادة منهم من إستشهد ومنهم من بقي نفاخر بهم الإمم أمثال السيد الشهيد حسين بدر الدين قائد الثورة اليمانية ضد قوى الشر ومنهم شهداء حزب الله في لبنان الشهيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والشهيد الحاج رضوان عماد مغنية والشهيد الدكتور مصطفى وشهداء الحشد الشعبي بالعراق وشهداء فلسطين وشهداء سوريا.  ومن قادتنا الأحياء نعتز بهم السيد القائد الحسيني علي الخامنئي حفظه الله تعالى والسيد حسن نصر الله والسيد عبد الملك بن بدر الدين حفظهم الله.  السير بطريق محور المقاومة سعادة ابدية وعزة وكرامة ونجاة بالدنيا ةالأخرة ونحيي الحشد الشعبي بالعراق وحركة حزب الله وحركة النجباء وشهيدهم المقدس ابو مهدي المهندس رحمه الله.   لن نستطيع حصر الشهداء في اليمن وغير اليمن رحم الله الشهيد الصماد الذي كان في اول الميادين روحه حملت الروحية الجهادية.  ونحيي كل الإعلاميين والكتاب وكل من ينتمي الى دول محور المقاومة نتنفس منهم الحرية والعزة ونشعر بالوجود الإنساني بمحضر من طابت ارواحهم بالوحدة الروحية بملتقى الروح الجهادية الواحدة.  فكل دول محور المقاومة هي العليا وعدوهم في اسفل السافلين لن تعلوا كلمتهم على عباد الله المستضعفين الذين ساروا نحوا طريقهم للفناء في الله في وحدة الأرواح الواحدة التي تريد السلام للعالمين    والحمد لله رب العالمين
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