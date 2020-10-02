المقالات

معضلة الرواتب والاقتصاد لنوقف الزمن ونحكم الضمير


  محمد فخري المولى||   لنسئل الضمير الإنساني الشريف هل ترضى أن يعاني أهل أرض الرافدين شغف العيش أيها الضمير  هل وعى الكثير  ما فعلو  بارض الرسالات وشعبها المختار موظفين ومتقاعدين  بلا رواتب عطالة للعمل وبطالة للايدي العاملة ديون أغرقت المستقبل وشوهت الحاضر   ارث وتاريخ وتراث والنتيجة لا شيء ملموس على الأرض     لنوقف الزمن لهم أيها الضمير  للتأمل والتقييم والتقويم بلد وضع بقلب العالم التجاري والاقتصادي فما أكثر الطرق التي تمضي من خلاله وما أكثر المشاريع العالمية والإقليمية  التي تتمنى أن يكون المرور عبر العراق جزء من مشاريعها هذا من حيث الموقع  أما أرضه فقد ضمت بطياتها  أحد عشر مورد اولي و نهرين من الماء العذب  وأرض خصبة بتنوع من المحاصيل الزراعية أكثر تنوعا  مميزة بثروة حيوانية وسمكية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وما دمنا نتحدث  عن أرضه لنذكر ونتذكر أن هناك اربعة وعشرون الف موقع أثري مكتشف وإضعاف هذا العدد لم يكتشف  بالمناسبة وللاهمية هناك مواقع دينية من مراقد واضرحة واديره وكنيس وكنائس عالمية  لها خصائص بزائرين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف بل ملايين ببعض المناسبات   ولا شك يجب أن نتذكر المواقع السياحية من مسطحات واهوار وبحيرات وسدود  مائية  طبعا كل موقع له ميزات وخصوصية وأجواء مختلفة من موقع إلى آخر  وفق فصول السنة وهي سمة تميزها وهي من الصفات التي تحث الكثير لزيارتها والتقاط الصور  مثل اللحظات التي سيسجلونها بذاكرتهم وهي منابر إعلامية ثقافية    لتتوقف الرحلة عند الصحراء وما أدراك ما الصحراء سياحة صيد تخييم بأجواء تحدي مثيرة لن يعلمها إلا من كان بتماس واطلاع طبعا الصحراء  برياحها الخفيفة والمتوسطة وبشمسها أن استثمرت لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطواحين الهوائية والخلايا الشمسية سنولد طاقة نظيفة متجددة سيكون لها تأثير فاعل على منظومة الطاقة الكهربائية المحلية والإقليمية ولتخلق مجتمعات حضارية جديدة لنحط برحال الضمير عند الصناعات الشعبية التي ميزت كل محافظة بل كل قضاء بل كل قرية بعمل وصناعة وحرفة تختلف عن الأخرى   هل ترضى أيها الضمير .. ما يحدث بأرض الرافدين  المتفلسف   محمدفخري المولى
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حضرنا سبع حجارات وليس صواريخ على السفارة الامريكية
دعوة المرجعية للانتخابات المبكرة/ بين جدلية بقاء الأحزاب الحاكمة وبين ظهور طبقة الأغلبية الصامتة  
معضلة الرواتب والاقتصاد لنوقف الزمن ونحكم الضمير
رسالة إلى الزينبيات
الحشد الشعبي باقيا وأعدائه زائلون / القسم الثاني
من يخرق الدستور ؟
ايام الاربعين ايام البصيرة 
كواكب في مواكب
من قتل الشهيد أحمد المهنا؟!
‏احاجيج يابنتي واسمعج ياجنتي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك