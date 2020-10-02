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🖋️ الشيخ محمد الربيعي || عرف السياسي بأنه : الشخص الذي يشارك في التأثير على الجمهور من خلال التأثير على صنع القرار السياسي أو الشخص الذي يؤثر على الطريقة التي تحكم المجتمع من خلال فهم السلطة السياسية وديناميت الجماعة . عندما تتابع المشهد السياسي للعالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ، نلاحظ الشيء الواضح جدا ، عند الاكثرية هو ان نظرة السياسي و المتصدر للعملية السياسية متصف بصفة اسير ضيق نظرته السياسية سواء كان ملتفت لذلك او غير ملتفت بمعنى ان تحركاته و توجهاته و أفكاره لها ضيقة البعد و الآفاق للحاضر فضلا عن المستقبل و السبب مكونه وتوجهه الذي يقيده ويجعله اسيرا عنده . بهذه الطريقة ، من الاتصاف يضيع الماضي و الحاضر و المستقبل للبلد ، اولئك الذين و قعوا أسر ضيق النظرة السياسية اتجهوا الى التحيز الغير المشروع ، و بالنتيجة هم لم يسلكوا سبيل الانصاف ويراهم المجتمع نفعيين ، غير منفتحين على كافة ابناء المجتمع و هم جعلوا انفسهم في العزلة عن المجتمع ، و كانت نظرة المجتمع للسياسي انه نفعي لحزبه و جهتة ، و لم يجدوه هو الى الأبناء الامة ككل و صارت هذه النظرة العمومية ، و ضاع بينها حتى المنصف منهم . على السياسي الناجح ان يكون ذو نظرة منفتحة سواء على جانب الفكري او المجتمعي ، و يجب ان يتصف بنظرة سياسية يكون همها : اولا : الحفاظ على وجود الرسالة الاسلامية و استمرارها ، في تثبيت الموقف الشرعي الذي من خلاله تتحقق العدالة المجتمعية و المحافظة على مصالح البلد العامة منها و الخاصة . ثانيا : رافض لمبدأ الحكم الظالم ، و الغير منصف ، و تكون سياسته النهوض بالحكم والاحكام الى المستوى الذي تحقق السعادة و العدالة للامة . ثالثا : ان يكون السياسي مع هموم الامة و ان يكون مع ايفاظ ضميرها و مشاعرها و احاسيسها و تحريك وجدانها من اجل مواجهة ظاهرة سيطرة الحكام المنحرفين . ان على السياسين اليوم ان يتحرروا من اسر ضيق النظرة السياسية ، عندئذ سيحصلوا على رضا الله تبارك و تعالى ، و رضا الامة و يكونوا اصحاب التوفيق و السداد في الدنيا و الاخرة . اللهم احفظ العراق وشعبه