ملك البحرين يستقبل وفداً إسرائيلياً استقبال الأبطال

متابعةـ قاسم آل ماضي||

كشف وسائل إعلامية عبرية، عن وصول وفد إسرائيلي عبر الأجواء السعودية، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لصياغة اتفاق التحالف التطبيعي بين البلدين والذي جرى التوصل إليه الشهر الجاري بعد أقل من شهر على اتفاق الإمارات وإسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الوفد يجري محادثات حول صياغة اتفاق التحالف، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، مشيرةً إلى أن الوفد توجه للبحرين عبر الأجواء السعودية.وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصول الوفد الإسرائيلي إلى البحرين، اليوم الأربعاء، عبر الأجواء الجوية السعودية، وذلك بعد موافقة المملكة على عبور الطائرات الإسرائيلي إلى الإمارات والبحرين.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، يأتي توجه الوفد الإسرائيلي في أعقاب اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة،، خلال محادثة هاتفية بينهما، أمس الثلاثاء.ويرأس الوفد الإسرائيلي، القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، بمشاركة مسؤولين في مجلس الأمن القومي، التابع لمكتب رئيس الحكومة، ومندوبين عن عدة وزارات.وسيجري الوفد الإسرائيلي، محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البحرينية، وديوان ولي العهد.الجدير ذكره، أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف زياني، وقعا في واشنطن الأسبوع الماضي، على اتفاق تطبيعي، تضمن صياغات عامة حول العلاقات بين الدولتين، حيث يتعين على الجانبين، خلال المحادثات في المنامة، صياغة اتفاق مع بنود تفصيلية، تشمل اتفاقيات في مجالات عديدة.وفي السياق، نقل موقع “واللاه” العبري، عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها: إن هدف المحادثات التي ستجري اليوم، تحريك الاتفاق والتفاهم على المواضيع، التي ستكون جزءاً من الاتفاق بين الجانبين.وأضافت المصادر نفسها، أن اتفاق التحالف، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، يشكل قالباً ستتم صياغة الاتفاق مع البحرين بموجبه.وتوجه الوفد الإسرائيلي إلى البحرين، صباح اليوم، برحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، عبر الأجواء السعودية، ويتوقع أن يعود الوفد إلى إسرائيل مساء اليوم، وعندها سيدخل أعضاء الوفد إلى حجر صحي.الجدير ذكره، أن ملك البحرين أجرى أمس الثلاثاء اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لاستكمال مباحثات التطبيع بين البلدين، الذي قوبل برفض عربي وفلسطيني واسعين خاصة وأنه يأتي بعيداً عن مبادرة السلام العربية.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن مكتب لرعاية المصالح الإسرائيلية في البحرين جرى افتتاحه منذ أكثر من عشر سنوات.وقالت هيئة البث الرسمية، إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي بزعم تعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة، موضحةً أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي التوصل لاتفاق تطبيع مع إسرائيل بزعم خدمة القضية الفلسطينية، لتلحق بها البحرين بعد أقل من شهر وتعلن مضيها قدماً بالتطبيع مع إسرائيل

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