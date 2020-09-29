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رسالة !


 

✍️ السيد احمد الاعرجي ||

 

للأسف الشديد اوجه رسالتي عبر هذا المقال المختصر لجميع المسؤولين  ،  كل دمار العراق  منكم اولاً وآخراً لانكم مسكتم الارض وتسابقتم بالأمور التجارية والاستثمارية وغيرها ...

اليوم الجميع من المسؤولين يريد ان يكون ناصح للشعب العراقي ويحذره  من الفتنة !!!

اين كنتم طيل ١٧  عام  ؟

اين كنتم عندما مسكتم مناصب حساسة ؟

اين كنتم عندما كان لديكم جميعاً قسم ثقافي وهو مهجور ؟

اين كنتم عندما كانت لديكم ومازالت تحت ايديكم انابيب من الاموال ؟!!

اين كنتم من اهمال هذا الشعب ، وامريكا الهتكم بالحروب ونسيتم الشعب جملتاً وتفصيلا ؟!!!

اين كنتم والان تريدون الشعب ينتبه من الفتنه بعدما اصبح الشعب مطبّع لامريكا واسرائيل وحلفائهم من حيث لايشعر بسبب المؤسسات المنحرفة وتنظيمها المبرمج واغرتهم بالمال والمسؤوليات وانتم منشغلين بالكراسي والمناصب والمحاصصة ؟!!!

فلابد اعادة هيكلة الى كل مؤسساتكم وتغيير الوجوه بل النظام الداخلي لعل يكون تغيير واستراتيجية مستقبلية  لاستقطاب الشعب الى الطريق الصحيح .. انتبهوا من الفتنه القريبة ومن القنابل البشرية الموقوتة .. فعقوبة الله اكبر وانتم السبب بكل ما أُصيبَ العراق وشعبه ، لان لايوجد لديكم اخلاص لله ولا ابرام عقد بأعمالكم مع صاحب الزمان (عج) لكي يتم توفيقه لكم ، يا اخوتي من تدعون الجهاد آجركم الله بكل خطوة خطوتموها وسددكم الله ، لكن الشعب العراقي اغلبهم  مجاهدين لأنهم في ارض العراق فمن يعيش في العراق فهوا واقعاً مجاهد لان السارق و الفاجر والمتلبس بأسم الدين - لمن يأكل اموال الشعب- هم امام الشعب والشعب سكوته لا يعني انه خائف بل سكوته انما هو منشغل بعمل ومسؤولية ومنهم منشغل بالتطبيع والان جاء دورهم بعدما انصهروا بالتطبيع فكلهم وجهان لعملة واحدة ، لكن يوجد نسبة من هم عُزّل لاينتمون بل ينتظرون الامام الحجة المهدي (عج) ورحمة الله فلابد من يريدون تغيير البرامج ولديهم الهمه والاهتمام ولا يعودون الى المناهج السابقة و الخاطئة والنظام الصهيوني فيجب الاقتراب منهم وكسبهم لكي لا ينحرفون بعد العسر الشديد كما تنطبق على هذه الثّلة  المؤمنة بالاية الكريمة ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ... ) فلابد الحذر من الفتنة القريبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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