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هل الانتخابات هي المنجي؟!


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

الانتخابات ذلك النظام الذي اختلف في امره ثلاث فئات :  فئة مؤيدة ، فئة معارضة ، فئة واقفة على التل ، نظام زج في انظمة الدول ، و صنف هو  المنجي للشعوب و يحقق العدالة  في الحكم و سلطة  . نحن ليس في صدد البيان الشرعي لنظام الانتخابات و مدى توافقه مع شريعة الاسلام ، او هل فقراته و بنوده بذاته صحيحة ام لا ، و انما كلامنا بصدد لماذا لم يحقق السعادة لشعوب و لليوم رغم رغبتهم و التوجه الى العمل به واعتماده ؟!! نحن نقول كل نظم العالم  السماوية منها و الارضية  ،  لن تحقق السعادة للشعوب ، ليس لخلل في ذات بنودها و خصوصا السماوية منها  ، وانما هو الخلل في الامة ، لان نظام الانتخابات  طبيعته تفرض تدخل الامة في ذات نتائج قراراته ، من خلال صناديق الاقتراع ، اذن بحسب الفرض لا سلطة على الامة الا سلطة اختيارها  ، و تفويض الامة امرها كما هو المعروف ، و ان كنا نرى في الخفاء  يوجد خلاف ذلك تماما ، محل الشاهد : اذن على الامة ان تعرف تحت هذا النظام هي المسؤول الاول عن كل فسادا يقع مهما كان نوعه ، كونها هي من تساهم في وصول الفاسد الى دفة الحكم باختيارها ، لانها هي من تساعد و تسند و تدعم . ان على الامة ان تدرك ان ما يقع اليوم من خلل في مفاصل الحكم و السلطة كانت سببه الامة نفسها ، عندما نظرت باختيارها الى مصالحة شخصية محدودة ، و تخلت عن المصالح العامة للدين و الدولة ، عندما انتخبت المرشح باختيارها ، على اساس النظرية الحزبية او العشائرية او الفؤية او القومية  الى اخر الاسباب ،  و كل ذلك على الرغم من علمها بفساد المرشح ، نعم لا ضرر ان تنتخب من عشيرتك و لكن يجب ان يكون من هو العادل و يحقق النزاهة و الكفاءة و حسن التدبير السياسي و القيادة في ادارة الدولة و مؤسساتها  ، نعم لا بأس ان تشترك مع المرشح  بنفس الحزب او الاتجاه الديني و لكن لا يكون ذلك على حساب الضرر بالدين و الدولة بانتخاب الفاسد ، كثير ما سمعنا و شاهدنا باعتراف المجتمع هناك من لم يشهد له بالاستقامة الذاتية و الموضوعية و رغم ذلك رشح وانتخب اذن من المذنب ؟!  اذن لن تكون الانتخابات بذاتها هي المنجية ، و انما النجاة تكون في حال كان المجتمع يتصف ابنائه بالعدالة وحسن السيرة و السلوك وكل ذلك  باختيارهم اللهم احفظ العراق وشعبه
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