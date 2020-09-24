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نهايات خالدة وأخريات سيئة..دلالة معركة كربلاء

54 2020-09-24

 

 خالد القيسي||

 

 ألكون يعج بالحياة والكل في حركة دائبة من منظور وغير منظور، نهايتها وفنائها عند عالم الغيب والشهادة ، وكل من يولد له في هذه ألدنيا له نهاية لا مفر منها ، ألانسان ، ألكواكب ، ألارض ، ألشمس ، ألقمر، وما يهدد مستقبل حياة أالبشرية قاطبة بنهاية ألعالم ، ألكثرة من البشر نهايتها حزينة وهي الغالبة ، والقلة نهايتها سعيدة في المال والبنون ، وهنالك نهاية خيرة خالدة ، وأخرىسيئة بائسة.

  نهاية سيدنا ألحسين وأن كانت صورها مأساوية ، لكنها بقيت خالدة على مر العصور والازمان ، خالدة خلود الدهرفي ضريح شامخ ، قبابه المذهبة تعلو السماء ، كعلم ودليل لمحبيه ومحي ذكراه السنوية بالمشي والزيارة ، مرددة ألقصائد وألاهازيج والمرويات ، طرقا تسلكه افراد وجماعات ، بهتاف يشق عنان السماء ( لبيك ياحسين ) منذ 1400عام لا تبلى ولا تتغير ، ولا يحول احد من ان تزداد ألقا ونضرة وعشقا ونصرة لمن ضحى بحياته وأهل بيته في واقعة كربلاء، ومن أجل اعادة دين جده الى جادة ما رسمه وخطه ، وإصلاح ما حرفته ولعبت به جاهلية أمية.

ألتاريخ يحدثنا عن نهاية تلك الثلة ألاثمة من ألأعداء، بصور سوداء ومخزية ، بعد انتهاء المعركة واستشهاد الحسين ، طالب مقاتوا الباطل الفعليون بمبالغ مالية وهدايا وعطايا وعدوا بها ، فكانت جوائزهم القتل بأمر من عبيد الله بن زياد والي الكوفة وهم أكثر من300شخص .

نهاية عمر بن سعد قائد المعركة قتله المختار هو وابنه ورفع رأسيهما على الرماح ، ونفس الفعل طال الشمر بن ذي الجوشن وحرملة ، الذين أحرقت جثثهم ألعفنة جماهيرشعبية ثائرة من رجال ونساء مؤيدة لثورة ألمختار المرددة  شعار ( يا لثارات ألحسين ).

نهاية عبيد الله بن زياد أمير الكوفة ألذي فر هو وحرسه الى ألموصل فلحق به مالك بن ألاشتر وقتله ومن معه بجزاء عدالة ألسماء ، والفضل يذكرفي هذا معاونة النساء في إرشاد المطالبين بدم الحسين وأنصاره ، في الكشف عن أماكن اختفاء المجرمين المشاركين ، ونهايتهم السيئة في ألقبض عليهم ولم يفلت منهم واحد.

نهايات خالدة في أيامنا المعاصرة ، الزعيم عبد الكريم  قتل بدون محاكمه في دار الاذاعة العراقية ، وبقى أثره لا يمحى في نفوس العراقيين ألبسطاء والفقراء ، مثال للعفة ونظافة اليد ، , والخوف منه حتى وهو ميت لذا لم يعثر له على قبر، إذ قيدت جثته بأوزان ثقيلة من الحجر ورمي في نهر ديالى، والتاريخ يعيد شواهده في جريمة عرس الدجيل ، ليكون شاهد على خسة الفعل والغل لنفوس مريضة .

صدام في نهايته لم يجد من يأويه غير حفرة الذل خرج منها إلى حبل المشنقة ، والقذافي اخرج من انبوب النفايات ووضع في (...) خازوق ، وصالح قتله نفاقه وتلونه شر قتلة ، وحسني الى السجن ( وحاضر يا أفندم ) الى ان قضى نحبه ، ومحمد مرسي الوهابي نهاية سوء العاقبة !  وزين العابدين بن علي الى الفرار وألإقامة فيِ المنفى بدولة الوهابية .

نهاية الطغاة واعوانهم نهاية سوء ، ولبسهم الخزي والعار، بما ارتكبوا من سيئات وخطيئات ، وما اكتسبوا من مساوء جرم اقترفوه ، بحق الكثرة من المضطهدين والمعذبين ، ونهاية الصدق الثابت ذكراها حرارة في القلوب ونصيرها الأخيار في اللقاءات الكبيرة تتضرع وتبتهل  في الذكر والتعظيم .

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