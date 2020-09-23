🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

ان من الحقائق التي يجب على المجتمع و الامة إدراكها ، ان ما يجري فيهم من الفساد المالي و السياسي و امني و الاجتماعي و الاقتصادي و الاداري ، و هو بما كسبت ايديهم ، و هذه الحقيقة قد بينها الدستور الالهي الاسلامي [ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ] ، فهنا تأكيد ان ما يجري هو من منطلق فعل الناس ، فهم الذين يتحركون في سلوكهم بما يؤدي الى فساد حياتهم ، و الفساد قد يحصل ايضا بفعل السكوت عن المنكر و عدم محاربة البغي و الطغيان و تمرير المشكلات الانسانية من دون اي معالجة .

كما ان الفتن الداخلية و الدامية منها وقتل الناس بعضهم بعضا وما الشقاق و تناحر السياسي والحزبي ، والنزاعات العشائرية التي تصل الى القتل بين الطرفين فكل ذلك داخل ضمن تعبير [ بما كسبت ايديكم ] .

محل الشاهد :

اذن ما نعيشه اليوم من ازمات بسبب ما كسبت ايدينا بسبب اختيارنا و انتخابنا لمن لا يملك الحكمة و القيادة لا ذاتيا ولا موضوعيا ، بسبب اننا نختار لقيادة مصيرنا و بلدنا على اساس العنصرية الحزبية او العشائرية و العتبارات الاخرى ، التي ادت بنا الى واقعنا المؤلم ، الذي لن يتغير ان لم يتغير اختيارنا .

على الامة ان تتفهم حقيقة واضح ان كل سياسي موجود اليوم هو بما كسبت ايدينا ، هو نتاجنا هو من مجتمعنا من أسرنا و عشائرنا هو لم يأتي من كوكب اخر لا نعرفه ، اذن ان صلحنا ذواتنا و اسرنا ومجتمعنا سيكون هناك رجال سياسة صلحاء امناء حكماء عدول بهم يزدهر البلد و يكون جيل الابناء نحو الافضل

اللهم احفظ العراق وشعبه