المقالات

الجوكرية ومحاولة مسخ الهوية الوطنية..!

52 2020-09-22

 

حسن المياح||

 

أهواء جواكر الإيموئية المخنثة تقود العراق , وتسير مسؤوليها جبنآ وخناثة وعمالة

 لا خير في دولة تقودها وتسيرها أهواء الجواكر العملاء , وتشغلها مشاكل الجوكرية الإيمو المنفلتين , الذين يختطف أحدهما الآخر نكاية وعمالة , لإشغال الشارع وتلهيته , من أجل تمرير أجندات المحتل الصليبي والماسونية الصهيونية , الذين يجوبون الشوارع تخريبآ وتهديمآ , بإيموئية مائعة راخية هزال , وخناثة أنوثة إفتعال , بإسناد ومتابعة من شيخ الجوكرية الحاكم المتسلط الذي بسلوكه هذا يثبت عمالته وجوكريته للمحتل الغاصب الناهب , وإستعباده للماسونية الصهيونية ~ الساعية لتحقيق حلمها الماسوني التوسعي للسيطرة والإستيلاء على العراق أرضآ , وشعبآ , وثروات , ومحو عقيدة لا إله إلا الله من نفوس وقلوب وعقول الشعب العراقي المسلم المؤمن الحر الأبي ~ التي يزداد نشاطها في كل محافظات العراق , ويستفحل تأثيرها , ويتمادى إستطالة جذبها للمتسولين , والمغفلين , والمشردين , والخائنين اللاوطنيين الذين يدعون المدنية والتمدن , والشيوعية والتحضر , والبعثية والعودة للتسلط , وينتمون للليبرالية المنفلتة الجاحدة , ويزعمون أنهم أصحاب هوية وطنية بلبوس يظنون أنه يخفي عمالتهم السفيهة المستعبدة للأجنبي الماسوني والصليبي الأميركي بغية نيل دولار , أو كسب منصب وظيفة تدر سحتآ حرامآ مسروقآ ومنهوبآ من ثروات الشعب العراقي المستضعف الصابر الواثب يقظة الذي ينتظر ساعة الصفر , بغليان بركان تسعرت حممه , وفارت قذائفة , إستعدادآ للإنفجار والإنطلاق كسحآ لكل ما هو سيء مجرم عميل , وناهب ظالم فاسد سفيل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هي المواكب إن كنتَ تجهلها ..!
حصر التعيين بالمتظاهرين..!
متى نفهم العدالة ونطبقها؟!
رحلة البحث عن جمهورية العراق
فاضل المالكي .. يكشف عورته
حمل صور الشهداء القادة بيعة ..
المرجعية الدينية عطاء دائم ومستمر
الجوكرية ومحاولة مسخ الهوية الوطنية..!
مسيرة العشق المليوني انطلقت صوب كربلاء
( حضر عَمامك ) هيَ من؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك