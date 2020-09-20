حسن المياح||

تحذير إلهي لمن يحارب زوار الحسين عليه السلام في أربعينيته المقدسة

السياسي الحاكم الذي لا يخدم الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين هذه , من خلال السماح لكل زائريه من خارج العراق أن يدخلوا بسلام وأمان , وإنسياب وإحترام , وتسهيل وخدمة , فهو مجرم ظالم , فاشل خائف , جبان مرتعد , محارب لله ورسوله , وقرآنه وإسلامه , وعلي والحسين وأهل بيته في منع الزائرين , وتشديد القيود عليهم , بحجة جائحة كورونا .

وهذا هو سلوك العفالقة المجرمين , والصداميين الظالمين السافلين , الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام في كل الشعائر المؤمنة الرسالية الإسلامية .

وأن مصيره كمصير من سبقه من المجرمين السابقين الظالمين , الذين فعلوا نفس الفعلة التي يريد السياسي والحاكم المتسلط الآن أن يفعلها .

مع العلم أن إرشادات الوقاية من جائحة كورونا ملتزم بها , ومعمول على أساسها , فلا حجة ولا عذر لمن يتكيء على الحجج الواهية والأعذار السافلة الفاسدة الفاشلة .