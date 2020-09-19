المقالات

الطرف الثالث يكشفه القران الكريم..!


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

اليوم دوما ما نسمع بالطرف الثالث بقنوات الاعلامية والحوارات السياسية والامنية واعمال ذلك الطرف الاساسية اليوم ايقاع الفتنة ومحاول جعل تقاتل ذات المذهب الواحد والتسقيط بالمعتقدات وفك اصرة الوحدة بين ابناء الشعب.

فعند البحث بايات القران والتاريخ وحتى السنة المطهره تكتشف ان ديدن (اليهود والنصارى) ذلك الامر حتى شكلوا فرقة لتخدمهم بهذا الاتجاه عبر عنها القران بلفظ ( المنافقين ) واللذين كانوا الخطر الاكبر الذي يهدد دولة ورسالة الرسول محمد ( ص ) وعبرت عنهم الايات بانهم صنفا واحدا مع الكفار وهم بالدرك الاسفل من النار وكما وضح القران ان الذي يحرك المنافقين ويسندهم ويدعمهم هم (اليهود) الطاغوت الاكبر.

محل الشاهد : فنقول ان الطرف الثالث الذي يتعرض للمتظاهرين من جهة وللمؤسسات الدولة من جهة اخرى هم ثلة جندت ودعمت من حيث تشعر او لاتشعر من قبل قوى الاستكبار والاستعمار العالمي( ثلة الفتن والغدر والعميلة لليهود والنصرى ) .

هذه الثلة التي يحركها الحقد الاسرائيلي اتجاه الاسلام والمسلمين ،فعلى الامة ان تكون واعية وتتفهم مجريات الامور وتعرف عدوها الحقيقي الذي اوضحه الدستور الالهي (القران) بحيث كان واضحا باعطاء صفاتهم وطريقة عملهم ومن هو الداعم والمحرك لهم.

علينا ان نفهم ان قضيتنا واهدافنا السياسية ليست صعبه بحيث لا نستطيع الاتفاق والتوافق باتجاهها ولكن هناك من يريد ان لا يكون ذلك ويوجد الفوضوية والعشوائية في الاراء والتفكير والتشخيص فنعيش الضبابية التي تجعلنا نصطدم ببعضنا البعض فنقتل بعضنا ويتشتت صفنا فالله الله بالالتفات الى القران والتأريخ لتشخيص الصح لمجريات الامور ومع الملاحظه قد اعرضنا عن الشواهد القرانية والتاريخية لعدم الاطالة اكثر والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نصف الحق ونصف الحقيقة..!
يسئلونك الأعراب كيف ترضى عنهم بني صهيون قل فهي مذلة.
المرجعية الدينية وموقفها من التطبيع
مصلحة العراق اولا
إيران تطبع سراً ومنذ القدم!
الطريق المسدود
سبات غالبية العلماء والمفكرين
اهمية ملاحقة اثرياء الباطل
قصة السياسيين العراقيين الرخو المنفلتين
الغريب في العملية السياسية وإصلاحات الكاظمي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك