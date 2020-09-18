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الاكراد وتهديم الدولة

35 2020-09-18

 

خالد القيسي||

 

كما للكويت تجارب مخجلة لا تتسم بالانصاف وتثير الشجون ، للاكراد تجارب مخجلة أكثر في إستغلال اوقات حرجة يمر بها البلد لتدميره ونهب ثرواته ، واكثر مواقفها تختفي وراء اجندة التفريط بسيادة ووحدة البلد، في ظواهر متكررة ، الزيارات والتحالفات مع اسرائيل دون اخفاء ، ايواء الخارجين على القانون ، وتقديم التسهيلات لمنظمات مشبوهة تمارس التضليل والقيام بانشاطة هدامة على ارض الاقليم .

 الظروف التي مرت بها البلاد قبل واثناء وبعد التغيير خلقت من  نفوذ قوي للاكراد في العملية السياسية وحتى اعتبرها البعض جزافا وكثير من سياسي الصدفة ( قبة الميزان ) لما رافق العملية من شحن طائفي ومذهبي وعشائري وعرقي ، ما مكن الاكراد بالاستئثار بالمناصب الحساسة، رئاسة الدولة كرمز لوحدة الوطن ، فجعلوه كرسي عاجز واستعمال في مرضاة من يحلم بالسلطة والمال ،  وزير المالية من حزبهم وحصتهم  ، ووزير خارجية فتح ابواب السفارات لملحقيات كردية بتحالف مع قوى الشر الخارجية ، وان يبقى الوطن بقرة حلوب حتى تحقيق الانفصال.

 نعمل على وطن لا مكان فيه لعصابة خارجة عن القانون اتفقت مع صدام ضد اهلها الكرد من صور تاريخها المليء بالغدر والخيانة ،ولا لمرضٍ ينهك جسد الدولة ، والعمل اليومي على عرقلة تقدم البلد ووضع العراقيل أمامه مما يعكس حقيقة الاكراد في وقف تطور البلد وزعزعة كيانه .

هناك نفاق من قوى سنية متخذة من اربيل ملجأ تآمري ، وشيعية انبطاحية قدمت تنازالات كبيرة مما خلق ارباك كبير في وضع استقرار سياسي استفاد منه الاكراد  يد في بناء محافظاتهم ويد في الفساد دون مقابل .

منذ قيام الدولة وحتى  التغيير مثل الاكراد يأس كبير للدولة وأسسوا اقليم عميق لم يستقم ولم يؤدي الحقوق الواجبة عليه وسلطة الدولة غير نافذة فيه ، ويتصرف مسعود وزمرته كانه دولة مستقلة وليس جزء من العراق في شبهات خطيرة امنية واقتصادية وفساد باكثر من دليل وموقف موسوم بالخيانة والعمالة.

هنالك ملفات المنافذ الحدودية ، والنفط المصدر ، والعلم ، والمطارات ، لم تتوفر النوايا الحسنة لدى الكرد لحلها ، ولم تتم السيطرة عليها من قبل الحكومة الاتحادية او استلام وارداتها ، وتقبض حكومة الاقليم رواتب البشمركة والموظفين والفضائين من خزينة الدولة ، وتمنع دخول الرقابة المالية الاتحادية للتدقيق عن الهدر المالي والسرقات الحاصلة منذ 2003 وليومنا هذا وهوكافي كمعيارلما في احشائها  كره لبغداد وللعرب وللعلم وتقديس علم اسرائيل من عصابة تتحكم في شؤون الاقليم .

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