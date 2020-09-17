مرجع وارد أمريكي..!

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متابعة ـ قاسم آل ماضي||

 

من هو حسن الموسوي؟!

🔴 اسمه الحقيقي ( نزار جبار مطشر ) و ينتحل اسم آية الله السيد حسن الموسوي وهو ليس بسيد وقد عمل كضابط في الأجهزة القمعية للنظام البائد.

🔴 ( نزار جبار مطشر المحلاوي) عقيد في المخابرات العامة / فرع النشاط الخارجي/ مقيم في عمّان منذ 2003 وبعدها تم تجنيده وإدخاله في دورات مكثفة من قبل المخابرات الأردنية والأسرائيلية ليعود الى العراق/ أربيل عام 2010 بصفة رجل دين شيعي وباسم جديد وهو ( آية الله السيد حسن الموسوي).

🔴 أخذ الرجل يغدق بالمال على أتباعه الجدد وجعل له وكلاء في بعض المحافظات ثم أخذ يخرج للعلن شيئاً فشيئاً وأخذت بعض القنوات ( التي تتاجر بالإعلام ) كالشرقية ودجلة والعربية والرافدين تسوّقه وتجري معه لقاءات وحوارات لكي يتم تعريف الجمهور به.

🔴إبّان اندلاع فتنة تشرين أوعزت له السفارة الاميركية بالظهور العلني لكي يطعن بالمرجعية والحشد الشعبي وإيران وفصائل المقاومة من خلال عمامة رسول الله( صلى الله عليه وآله) لكي يتم من خلاله استغفال عقول البسطاء والضحك عليهم

أيها المنحرف الدجال تم كشفك بواسطة سونار أبطال المقاومة الالكترونية وضباط الحرب الناعمة  

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