حسن المياح||

ليعذرني الأخوة والأخوات كافة من هذا التعليق الذي أكتبه لتبيان حقيقة من أباح عقيدته وشرفه الذاتي , المتحول المتقلب ~ السلعة البائرة الهزيلة الوضيعة التي لا سوق لها إلا ترويج شعار خالف بخبث , تعرف بعمالتك بوضاعة ومهانة وذلة وسفالة ~ غيث ( إنحسار عقيدة وجفاف وطنية ) التميمي ( العشيرة المؤمنة الطيبة التي ينتسب اليها زورآ بأخلاقه , وبهتانآ بسلوكه العميل البائع الضمير , الذين هم براء منه ومن جيفته وخسته ) .

أقول يا غيث العمالة , ونضوب الوطنية , وإمحاء عقيدة لا إله إلا الله , حني أستك بما يتقاطر على مؤخرتك من نجاسة مني الماسونية , وبول الصهيونية , وقذارة الصليبية التي اليها أنت تنتمي عميلآ أجردآ , وضيعآ رخيصآ , ذليلآ مهانآ , عبدآ منكيدآ , مستحمرآ للدولار ومستمطى للمنصب الهزيل الذي به توعد .

متسافل العقيدة والوطنية والخلق والسلوك يحسد من هو مجاهد شجاع , مضح مؤمن , واع كريم . وليس بمقدور الأقزام مهما ملكوا من نشاط مأجور أن ينط إرتقاءآ عله يمسك بظلال خيط سائب من سمو ورفعة من علا جهادآ ومقاومة , وعقيدة وإيمانآ , وشرفآ وكرامة , وسلوكآ نبيلآ ومحامد الأخلاق الرفيعة السامية السامقة .

والزعران السائبون وضاعة وتيهآ يتأفف منهم الأشراف الأمجاد جهادآ ومقاومة .