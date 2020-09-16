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التوازن الوطني


 

د. حسين القاصد ||

 

من المضكورات في الكتب هي سالفة التوازن.. والعرب تحترم الميزان.. بس بنقاط التفتيش مايحترمون الميزان.. ي

گولون اكو قاضي فايت من نقطة التفتيش.. وطلبوا هويته.. شافوها بيها ميزان گالوله انزل انوب حتى ابو المخضر منطينه باج..

 اخذو منه الباج وبقى بس بالفانيلة بينما جان يمشي بالباج وفانيلة براحته..

 ماعلينه بالوادم..

التوازن لغويا.. تعتمد على اثنين وإذا كان التوازن على صيغة فعل.. توازن يتوازن.. فهذه من أفعال المشاركة حيث لا يتم الفعل الا بمشاركة فاعلين.

 مثل تقاتل لازم يكون خصمين يتقاتلون.. وتشارك لازم يكون اكو اثنين يتشاركون.. واذا صادف الوقت ( صباح) فيصير إعمار وفق مبدأ التوازن.. حتى لو إعمار ( مشتت) احسن من ماكو..

ماعلينه بالوادم..

گبل جانت محاصصة وجانت الحصص بالميزان والعشيرة الأكبر تأخذ الحصة الأكبر بس من ضاعت الحصة التموينية.. الربع سافرو للفضاء حتى يدورون على (الفضاء الوطني) وانترس البلد فضائيين ..

 ولأن الوطنية شحيحة والمولدات تسيدت الموقف.. قررو الجماعة الاعتماد على (الشراكة الوطنية) ولأن الشراكة مو أمان حاولو الربع يجربون (التوافق) بس معلئسف ما توافقو وكل واحد منهم يريد بيضة القبان..

ساعة السودة جا وين التمرحل؟

 هيجي رأسا من من بيض اللگلگ إلى بيضة القبان..

 مع ذلك ولأن البيض أغلى من الصمون.. ستة بألف مو مثل الصمون عشرة بألف مثل ما يگول المطرب.. عافو كل أنواع البيض وظلو يدورون على بيضة الديك..

وجان اكو مثل عند العراقيين يضرب لليأس يگولون من يبيّض الديج..

 هسة الديج گام يبيض ويلبخ . يعني موت ياحمار.. هسة الحمار شعليه بالديج.. والله ما ادري بصوت صاحب الوفاق اللي عمره ما توفق بجملة مفيدة أو حتى مضرة..

 نرجع لسالفتنه.. الميزان مضكور بالقرآن.. ويشترط العدالة..

بس الجماعة مايحبون هذا الميزان لأن يسوي توازن صحيح ويشترط عدم الغش..

 لذلك يحبون ميزان الذهب اللي ضكره الشاعر الكبير مظفر النواب.. مامش بمامش يميزان الذهب تغش واحبك..

 لذلك وفق معيار تغش واحبك وبعد صدمتنه بموفق الربيعي ما حسّينه الا خالد العبيدي بنص التوازن.. بس الجماعة بعدهم يدورون دگة ميزان.

 صحيح الحكومة السابقة منعت الدگة العشائرية بس ما منعت الدگة الناقصة..

وعلى المامش عودتني..

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