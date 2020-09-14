رد الكاظمي يناقض بيان المرجعية

◾محمد صادق الهاشمي ||

استقبل المرجع السيستاني امس (جينين بلاسخارت) ممثلة الأمم المتحدة، وقد أصدرت المرجعية بيانًا تضمن نقاطًا مهمة، وهنا عدد من الإشارات إلى الكاظمي كونه أصدرَ بيانًا ذا ربطٍ ببيان المرجعية:

1- الكاظمي أصدر بيانًا -ردًا على بيان المرجعية- ذكر فيه مؤكِّدًا بأنّه أكمل التحقيق بخصوص قتلة المتظاهرين بقوله: «إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة»!

يُفترض بالكاظمي أنْ يجيب ويوضح برنامجه، وخطواته لتطبيق توجيهات المرجع دون تجزئة، وأنْ لا يولي الاهتمام لهذا الأمر فقط (مع أهميته).

2- المرجعية أشارت إلى العدالة الاجتماعية، فهل من العدالة أنْ يستلمَ الكُرد الأموالَ المضاعفة، ويظل الفقر مخيمًا على المدن الأخرى؟!

فأين الجواب في بيان الكاظمي؟!

3- المرجعية طالبت حكومةَ الكاظمي بضبط المنافذ الحدودية؛ فهل تحركتَ أنت إلى (منافذ الشمال الكثيرة) التي تُعَدُّ مصدرَ التهريب؟

وهل تحركتَ إلى (منفذ جريشان)؟

ومِنْ ثَمَّ لماذا أهملتَ الإشارة إليها أيّها الكاظمي؟!

4- المرجعية طالبتْ بضبط الأمن، وملاحقة المجاميع التي تسيطر على المدن، فلماذا أيّها الكاظمي لا تشير إلى أنّك سوف تقوم بخطوة نحو الأمن؛ لإرجاع هيبة الدولة، وحصر كل السلاح -غير المرخص- من الشمال إلى الجنوب؟!

5- المرجعية طالبتك بتحقيق السيادة؛ فأين السيادة مع وجود القوات الأميركية في العراق؟!

6- المرجعية أشارت إلى ضرورة أنْ تتحمل الحكومة مسؤولية إجراء انتخابات حرة نزيهة؛ فلماذا أيها الكاظمي تجاهلْتَ هذا الأمر في بيانك؟!

7- خلاصة الأمر: من قال لك أيها الكاظمي إنَّ المرجعية تقصد فقط الذين (قُتِلوا في التظاهرات)، ولم تقصد الذين قاموا بالقتل، وقطع الطرق، وتعطيل المدارس والدوائر، وإعدام المواطنين، وتعليق جثث الأبرياء، وتعاطي الخمور، ونشر الفجور خلال التظاهرات، وحرق الدوائر والمقرات والمؤسسات؟!

8- من قال لك إنَّ المرجعية تدعمك -كما تصور لك جيوشك الإلكترونية- علمًا أنّ التفسير الصحيح يُثبت بأنّ المرجعية -وبصوت واضح وبحضور الأمم المتحدة التي تدعمك- وضعت لك برنامج عمل عليك إنجازه كله، وعدم تجزئته، أو استغلال بعضه، ومن المؤكد أنّ المرجعية والشعب سوف يحاسبانك على ما طلبته المرجعية منك نقطةً بعد أخرى، بما فيها الفساد الذي أنت أهملتَ الإشارة إليه؛ كون حكومتك مارست بعضه خلال تلك الفترة القصيرة!.

9- ولمن يقول لماذا المرجعية أطلقتْ توصياتها بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة؟

فالجواب:

ليكون العالم شاهدًا على أنّ المرجعية ستختبر الكاظمي والمنظمات والدول الأممية التي تقف خلفه، نعم فإنّ المرجع سيختبرها في النقاط التي حددها؛ فالمرجع هنا وضعك أيّها الكاظمي في (دائرة الحساب) لاحقًا، لا في (دائرة الإسناد)! كما يصور بعضهُم لك.

وسنرى وترون.