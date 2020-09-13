هوية الحشد ومخططات امريكا

محمد صادق الهاشمي ||

يكثر الكلام من البعض بان امريكا تستهدف الحشد الشعبي فقط دون الشيعة والشعب العراقي لكن الحقيقة هي انها تستدف العراق كله والشعب العراقي عموما وهنا نقاط جوهرية وهي:

1- امريكا تخطط للفتك بالشعب العراقي والاستيلاء عليه وتدميره ارضاء لاسرائيل ولمنع اي تنميه فيه وليبقي الشعب العراقي يعاني الفقر والعوز والتخلف حتى لايتطور كدولة تقابل وتقاوم اسرائيل .

2- القول انها تستهدف الحشد فقد فان الهدف من هذه المقولة : لعزل الشعب عن المعركة الحقيقية وانها تريد ان توهم البعض بانها تحترم الشعب العراقي وعمليته السياسية وانما هدفها فقط الحشد والواقع انها لاتريد الخير لهذا الشعب حشدا كان او غيره فلاتوهمكم ان معركتها مع المقاومة لتتفرد بهم دون غيرهم.

3- من المهم ان نقول ان معركتها مع العراق وشعبه والحشد بطبيعة الحال , لان الحشد يمثل الوجه المقاوم من الشعب , وانها تريد ان تضرب الحشد وتسقطه من المعادلة لانه الدرع الحامي للعراق وامنه وعمليته السياسية .

4- انها ان تمكنت من اسقاط الحشد انما لتتمكن من ضرب المرجعية والاسلام ولابقاء الشعب بلا قوة تحميه لتتمكن من تدميره .

5- انها تنشر الان ثقافة التصالح بينها وبين الشعب العراقي من خلال القول ان معركتها وهدفها الحشد فقط ولاجل هذا تحرك ذيولها وبما ان امريكا تريد التفرد بابنائنا الابطال فلنجعل معركتها الان ومستقبلا مع الشعب العراقي .

6- انها تقلق من الطبقة الواعية والاقلام المستعدة للدفاع عن العراق والاسلام لذا تحاول ابواقها الاعلامية شن العداون التسقيطي لهم من الداخل وهنا يبرز دور النخب المثقفة المومنة بالمصير .

7- انهاتريد ان تحرك بعض الشرائح العراقية ضدهم لعزلهم بعد ان عزلت الاحزاب الاسلامية نوعا ما عن جمهورها , وهناايضا ياتي دور الوعي والمثقفين .

8- علينا ان نحافظ عن خطوط دفاعنا الاولى وعلينا ان نوكد ان الحشد هو الشعب العراقي ولندافع عنه ونوصل رسالة واضحة لاريب فيها بان من يستهدف الحشد انما يستهدف المراجع والشعب , وان لاتمر علينا موامرتهم ((كلنا_ الحشد))