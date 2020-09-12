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البحرين تطبع علاقتها مع إسرائيل


 

محمد صادق الهاشمي||

 

◾ الأهداف

📌.. لاتوجد سابقا حروب بين دول الخليج واسرائيل حتى يقال تم التوصل الى هدنة وتطبيع، بل كانت العلاقات بأعلى مراحل التنسيق بينهما، نعم الذي تم مجرد اعلان عن هذه العلاقات؛ لاجل انقاذ ترامب امام الرأي العام الامريكي سيما ان الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وبالتالي هذه الخطوات هي دعايات انتخابية يستفيد منها ترامب .

📌.. الرأي العام الامريكي والشعب الامريكي لايعرف بالضبط دولة اسمها البحرين حتى تتولى  هي الإعلان عن التطبيع بما ينفع ترامب انتخابيا؛ لذا كان الإعلان من قبل ترامب بدل البحرين، كل هذا في إطار الدعاية والإعلان الانتخابي لترامب.

📌.. البحرين وغيرها اثبتت تاريخيا واليوم أكثر من خلال اعلان التطبيع انها دول تدور في فلك الصهيونية، وانها لاتنتمي الى قضايا العالم الإسلامي والعربي.

📌.. البحرين ودول الخليج التي اتخذت اعلان قرارات التطبيع سوف تسلم مقادير بلدانها وشعوبها لإسرائيل لنهب ثرواتهم.

📌.. حكومة البحرين حكمت على نفسها امام شعبها بالسقوط.

📌.. تعرف الشعب العربي والإسلامي والفلسطيني بنحو خاص ايا من الشعوب صادقة معه، ومن منها يمارس الخيانة، وبهذا جعلت هذه الخيانات العربية الشعب الفلسطيني شعبا ينتمي الي المقاومة.

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