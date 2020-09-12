المقالات

أوَ تظنون أنكم الفائزون الرابحون؟!

20 2020-09-12

 

حسن المياح||

 

متى يكون السياسي الحاكم , الترجمة الأمينة لمنطوق هذه الآية من القرآن ؟!

الله تعالى تحدث عن المؤمنين بأنهم يقتلوا ( بضم الياء ) شهداء , أو يغلبوا ( بفتح الياء ) منتصرين , وتلك هي الحسنيين . ولم يتطرق الله سبحانه الى الهزيمة , بإعتبارها ليست واردة في أجواء وأحوال المؤمنين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة , وأنهم يقاتلون في سبيل الله , لأن طبيعة هدف تقديم وتفضيل الآخرة على الحياة الدنيا والجهاد الذي غايته رضوان الله تعالى يمنعهم من الهزيمة , أو النكوص , أو التسليم للأمر الواقع . ولذلك هم يكسبون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى في كلا الحالين , ويكونوا في عليين عند مليك مقتدر رحيم كريم .

فالمؤمن يبيع نفسه لله , ولا يرى للدنيا ثمنآ في نفسه ; بل هو يشتري الدنيا بالآخرة , وتكون الآخرة هي الهدف الذي ينحوه ويطلبه ,  والغاية التي يبتغيها في كل عمل من أعماله , وفي كل قول وحركة وإرادة . وهذا هو الفوز بالسعادة الخالدة الذي يمثل الوجه الحقيقي لحركة الآخرة في وعي الإنسان المؤمن الرسالي وموقفه وفعله ونشاطه وقوله وخطوات مسيرته .

وهذا هو الإسلام الواعي الذي يهذب العقول , ويحيي الإرادات , وينشط الهمم , ويبعث الأمل , ويصحح مسيرة العمل والجهاد , ويرسخ الثبات العزوم ويؤصله , ويسعد الوجود الإنساني دنيآ وآخرة .

فأين هم السياسيون والحاكمون والمتصدون الذين يدعون عقيدة لا إله إلا الله , ويزعمون أن الإيمان ملأ قلوبهم , ونشطها حركة تقوى , وفعل إستقامة , لما تصدوا للمسؤولية , وإتخذوا على عاتقهم حفظ الأمانة الثقلية التي عجزت عن حملها السماوات والأرضون والجبال , وتحملها الإنسان نفسه , ليكون خليفة الله في أرضه , والصورة المثلى في السلوك الخير الصالح المبارك ,  والتطبيق العملي القويم المستقيم المترجم الأمين  .... ???

ويكونوا مصداقآ للآية القرآنية الكريمة :

( فليقاتل في سبيل الله , الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة , ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل  ~ بضم الياء ~ , أو يغلب ~ بفتح الياء ~ , فسوف نؤتيه أجرآ عظيمآ ) .

فلا ( تضموا ) عقيدة لا إله إلا الله بما فيها من تشريعات وأحكام وسلوك وأخلاق ومفاهيم , وتغلقوها وتمنعوا ترجمتها الصادقة الطيبة المثلى في واقع حياة الناس , و ( تفتحوا  ) وتطلقوا العنان , وتمكنوا للهوى أن يسود ويحكم , وهذا هو الذي أنتم ما فعلتموه , وتفعلونه , ولا زلتم فاعلين أقوياء أسودآ متنمرين شرسين متوحشين مجرمين ,  وتتقاتلون على إستمرار سيادته اللاهثة العابثة , وحاكميته القاتلة الناسفة , لتبيعوا آخرتكم بدنياكم ودنيا غيركم من الآثمين المجرمين .

 وبذلك تكونون أعداء الله جلت قدرته , من حيث أنكم الصورة المشوهة المحرفة , والسلوك المنحرف العابث اللامصداق لمنطوق الآية القرآنية الكريمة , ومضامينها , وتشريعاتها , ومفاهيمها .

وتعس الحياة حياتكم أنتم يا أوغاد محرفون منحرفون , وأنها حياة الشقاء والذل , والعار والشنار ,  والمهانة والإحتقار , في مقاييس الله سبحانه وتعالى .

 وتظنون أنكم الفائزون الرابحون ... ???

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القطيع نحو التطبيع
أوَ تظنون أنكم الفائزون الرابحون؟!
دول محور المقاومة وكل حر بديل عن الجامعة الإعرابية العبرية
اليمن/قبل الإعلان صاروخ ذو الفقار يبعث الرسالة لعاصمة العدوان...صافر في أمان!! 
الإساءة للنبي الكريم من كعب الأحبار والفكر المنحرف المتطرف.  
الوزير لطيف نصيف وفبركة فيلم الاسير
الكاظمي الحلبوسي والبرزاني   اعمدة المرحلة  الامريكية المقبلة 
الاحزاب الاسلامية ومستقبلها السياسي
عروس مهرها التغيير
الكاظمي وتعدد السلطات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك