المقالات

في (هكذا عرفتهم) مفاجآت


 

سامي جواد كاظم||

 

 موسوعة هكذا عرفتهم للاستاذ جعفر الخليلي تعتبر موسوعة جامعة وتثبت الاحداث التي مرت بالعراق في النصف الاول من القرن التاسع عشر بكل جوانبه بالرغم من انه يسلط الضوء اكثر على الحركة الادبية والشعراء الا انه اجاد في وصف المجتمع النجفي وما جرى فيها من احداث خلال تلك الحقبة الزمنية اضافة الى الخصوصيات التي ذكرها الخاصة بمن عرفهم من رجال دين وادباء وبكل جراة مع اشارته الواضحة الى توجهاته الدينية والثقافية حتى انه يقول رايه بكل صراحة في الاحداث التي وقعت ومنها مثلا حادثة شرعية الشعائر الحسينية وما ترتب عليها بعد فتوى السيد محسن الامين بحرمتها فانشطر المجتمع النجفي الى شطرين فمن يؤيد الشعائر اعتبروه علوي ومن يرفضها اعتبروه اموي وقد رافقت هذه الاحداث فتن واعتداءات حتى بين الاصدقاء وقد قال الخليلي رايه صراحة انه مع الامين ، وذكر حادثة وقعت للسيد عبد الحسين شرف الدين عندما اراد زيارة الشيخ محسن شرارة في بيته في بنت جبيل بسبب مرضه والشيخ شرارة من مؤيدي السيد محسن الامين بخلاف شرف الدين فما ان راى اتباع شرارة شرف الدين حتى توجهوا له بالحجارة قبل ان ينزل من السيارة  فسارع بالهرب قبل ان ينالوا منه بينما زميله الشيخ عبد الله السبيتي اسقطوا عمامته ومزقوها واستطاع الهرب ، عجبا تتعصبون لراي بهذا الشكل وترفضون تعصب الاخر للحسين عليه السلام ، انا لست مع هذا او ذاك .

 

وقد ذكر الخليلي مجموعة من الاحداث التي تحتاج الى تحقيق وقد دونتها ان مكننا الله عز وجل سانشرها في كتاب دون تحقيق .

ومما ذكر ان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره انه يشكل ويرفض اثبات ولادة الامام المهدي عليه السلام على هذا النحو ، ولم يعقب الخليل بماذا قصد على هذا النحو واغلب الظن عندي هي اثبات وجوده بسرد الاحلام والقصص الخيالية ، كما وذكر ان الشيخ كاشف الغطاء ينكر الرجعة وقد اورد ذلك في كتابه ( اصل الشيعة واصولها ) في الطبعة الاولى ثم حذفها من بقية الطبعات

واكثر ما اثار دهشتي فيما ذكر الخليلي في موسوعته الجزء الرابع ص 42 بخصوص سيرة السيد عباس شبر ( ت 1971م) "انه اشترى حمارا بـ (180) فلسا ليمتطيه من الكاظمية الى كربلاء كما واشترى ـ هنا المهم ـ عبدا بقطعتين من الذهب على ان يخدمه طوال سفره ومن ثم يعتقه " والسؤال المهم يعني ان في العراق في بداية القرن التاسع عشر كان هنالك سوق لبيع العبيد ، وهؤلاء اين اصلهم ومن اين اتوا وكيف يكون هكذا سوق في هكذا عصر ؟ هذه بحاجة الى توقف .

يقول الخليلي صاحب مجلة الهاتف ان الحكومة العراقية خصصت ورق بسعر مدعوم لاصحاب الصحف والمجلات الا ان الشرطة بتحريض من مديرية الدعاية العامة وضعت يدها على الورق الذي لدى الهاتف بدعوى اننا نشتري الورق من السوق السوداء ، فلما سمع بذلك السيد ابي الحسن الاصفهاني ارسل الورق الذي خصصه لطباعة رسالته الى المجلة وقد حمله لنا التاجر مهدي البهبهاني ( هذه العائلة لها مواقف في اعمار العتبة الزينبية وقد اشرت لها في كتابنا راقدون عند الحوراء عليها السلام الذي قيد المراجعة قبل الطباعة) وقد نشر الهاتف الخبر حبا بالسيد الاصفهاني الا ان السيد ساءه الخبر ، هكذا مراجعنا لهم حساباتهم الدقيقة والصائبة .

هنالك حقائق تخص المجتمع النجفي ومنها بيوت العلماء وارائهم التي لم نطلع على البعض منها 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإنتخابات.. قانون مختَلَفٌ عليه وموعد غير متفق عليه
في (هكذا عرفتهم) مفاجآت
رباعية الألم: الجفاف،داعش، فقدان الأمن، الصراع على الكرسي  
الإنتخابات القادمة وما تُعده مطابخ العدوان..
لبنان والسودان اتحاد في القافية واختلاف في الاهتمام.
ليس المهاجر كالطليق
رسول اللّه في قلب الحدث
إعادة نشر رسومات تشويه "الرسول الأعظم" وجس نبض الأمة!!
لاتزعل رجاء أن كنت لست المعني...!
إسرائيل وتفتيت الامة العربية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك