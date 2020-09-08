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شعب ينتخب الزعطوط..!

34 2020-09-08

 

حسن المياح||

 

شعب ينتخب الزعطوط العابث الذي يظلمه , وبعدها ينعب نعيب الغراب المتألم الفاقد الحاقد

 

يقولون أن المسؤول الفاسد والناهب والسارق , أرعن , وفالت , ونشيط , وهايج , ومتلاطف , وجان جنونه , فكيف تقفه عند حده , وتقيده , حتى تلجمه ...... ???

والذي خبث لا يخرج إلا نكدآ .

هذا هو حال كل من تسلط وفسد ونهب وسرق وظلم منذ سقوط سلطان طاغية الظلم والكفر  والإرهاب , عام ٢٠٠٣م , وللحال الحاضرة الآن والتوأ , والحبل على الجر والعت , والإرتخاء والإشتداد , والتلوي والإنقباض .

فلا تغيير يتأمل ... , ما دام المتسلط حاكمآ ظالمآ , ناهبآ سارقآ , فاسدآ رذيلآ ,  بلا ضمير يردعه ويقوم سلوكه , ولا غيرة إنسان مهذب مستقيم تربى في حضن العز الأسري الذي عاش وشب فيه , يلتفت ويعتني به , ..... وأنه ~ وبإرادته الواعية ~ قد تنصل من شموخ الخلق الرفيع النبيل الذي كان يسوده ويتخلقه ......... ???

ولا يترقب منه إصلاح , لأن حادي الركب وقائده وسائقه فاقد الشيء الذي يلوكه شعارات ومناورات , ومزاعيمآ وأقاويلآ , وتخديرآ وتأميلآ , هواءآ غاشآ كاذبآ زاعمآ الذي لا يعطيه , ولا يقدمه , ولا ينتجه , بل لا يريه , لأن الطبل الفارغ الخالي , ممتليء هواءآ صفيرآ , ينتج خوارآ مزبدآ طافحآ على الشفاه الماطة المتهدلة المترهلة المسترسلة , من أجل الغش والخداع ليعبد , كعجل بني إسرائيل , الذي صنعه السامري إنحرافآ وكفرآ وإشراكآ , مهما زعم وإرتكن للقبضة التي قبضها صدقآ أو باطلآ .

( قال فما خطبك يا سامري . قال بصرت بما لم يبصروا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي . )

فلا خلاص للشعب العراقي العاكف وعلى الدوام والمستمر على إنتخاب هذا الإله ~ المسؤول الفاسد الظالم الناهب ~ إلا أن يعيش أسيرآ مرتهنآ , وعبدآ مطية مستحمرآ , ذليلآ خانعآ جائعآ مظلومآ مهانآ , الى أن يحرق إلهه الذي إنتخبه , ثم ينسفه في المستنقعات الآسنة في مزابل التاريخ نسفآ , ويطمره فيها طمرآ الى أبد الآبدين .

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