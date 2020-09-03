بين جمال الكربولي وعمر بن الخطاب

حسن المياح||

ما أنت وعمر بن الخطاب , وما هي نوع العلاقة بينكما , هل هي الرقص والطرب , والفجور والخمور , والنهب والعهور , وما الى ذلك من الموبقات المجرمات السافلات المنحرفات.....???

وعمر بن الخطاب كان يحترم سلمان الفارسي ( المحمدي ) وأنت تقول عنه مجوسي , وهو يشرفك ويشرف الخط والنسب الذي اليه تنتمي , وإن كان يصعب المقارنة بين مقامك الوضيع الرذيل ومقام الطهر والعفاف والإيمان والإعتقاد والسلوك والأخلاق لسلمان الفارسي المؤمن الطهر الطاهر , الشريف النظيف الرفيع العفيف , ولم يقاتله أو يزعجه بقول أو كلمة ....??

أنت ماجن خمير , قاصف مجون رذيل فاحشة , ناهب سارق , قاتل مجرم , وبيء سفيل , فما شأنك وشأن عمر بن الخطاب لما كان يحكم فيعدل وأنت تظلم وتتعهر وتنهب وتسرق , ويحمل درته ليعاقب ضربآ بها على من يعمل ويفعل الفساد في الأرض , وأنت حاملآ الناي تعزف وتغني وتفرش الفراش الوثير للزنى واللواط وتحضر كؤوس الخمر المملوءة المترعة نجاسة ومجونآ .

ولو كان عمر بن الخطاب الآن في الحياة , لأقتص منك ومن هو على شاكلتك , ولأوجعك ضربآ بدرته الصمصامة على الهامة والأست معآ حتى تتوب ... !! ???