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الكرابلة أفراخ الماسونية المتربين في أحضان المومس فجر السعيد

39 2020-08-31

 

حسن المياح ||

 

 يا ليت صور وفيديو يصور البار حتى يتأكد الناس ويثقوا أن قناة دجلة هي بؤرة تآمر وعمالة وهدم وتخريب , وأنها دار القمار واللهو والعبث والمجون والدعارة وشرب الخمور وإرتكاب الفجور , وأنها العار الذي يجب أن يعالج تطهيرآ بالقطع والإستئصال والإجتثاث من الجذور التي هي متفرعة في الأعماق .

الكربليون ( الكرابلة النواصب الدواعر الأنجاس )  ليس الكربلائيين الذين يموتون في الحسين عليه السلام عقيدة وإيمانآ , وعشقآ وتضحيات ; وإنما هم الأمويون الإيموئيون المائعون السادرون في الكفر والخلاعة والطرب والمجون , والراكسون جيفة في مواخير الخمور , ولذلك هم يحاربون الله ورسوله في الحسين بن علي عليهما السلام .

إنهم سلالة إبن تيمية الناصبي الملعون , وأتباع الرذيل مؤسس الوهابية أحمد بن عبدالوهاب ( إن صدق نسبه ; وإلا هو إبن زنى وسفاح ولقاح أجنبي من التسيار ) , وأتباع إبن لادن مؤسس شرذمة القاعدة القتلة , وإنهم عبيد السعودية الوهابية , وعلى نهج الفرخ المستخنث محمد السعودي ومحمد الإماراتي وإبن سحنون ( حنون اليهود الصهاينة ) الذين تطبعوا إستحمارآ مستعبدآ للماسونية الصهيونية والموساد الإسرائيلي , الذين سبقتهم مومسهم اللاهية العابثة اللهلوب اللعوب الفاجرة الداعرة المرشحة الآن فجر السعيد ( ظلام النحس واللؤم والناصبية لمنهج أهل البيت النبوي المحمدي الميامين عليهم سلام الله جميعآ ) لمجلس الأمة لتكون من جملة بذرات الوجود الصهيوني الماسوني في قلب دولة الكويت لتهيء الطريق للتطبيع , وما هم ببعيدين عنه , إنهم قاب قوسين من ذلك , أو أقرب منه تطبيعآ .

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