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ضياء ابو معارج الدراجي|| ما السرّ في دم الحسين وبنيه ؟ إذا ما ألقي إلى السماء لم ينزل للأرض منه قطرة ؟ حيث تَلَقَّى الإمام علية السلام دمَ طفله الرضيع بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة ! و رفع دمَ علي الأكبر الى عنان السماء ولم يرجع منه قطرة ! ووضع يده تحت جرحه فلما امتلأت رمى به نحو السماء فلم يسقط من ذلك الدم قطرة الى الأرض. لم نفهم هذا السر حتى قرأنا هذه الرواية عن ابن عباس وان هذا الدم كان يلتقطه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويجمعه في قارورة يحملها فلا يسقط منه قطرة. (رأى ابن عباس بنصف النهار من يوم عاشوراء في النوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم وسؤاله عنه وجواب رسول الله صلى الله عليه وآله له : هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم) 325 و 326 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان ، وأبو غالب أحمد بن الحسن ، وأبو محمد عبد الله بن محمد ، قالوا : أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي ، أنبأنا أبو بكر ابن مالك ( 1 ) ، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله * ( هامش ) * 325 - ورواه ابن عديم باسانيد في الحديث : " 147 - 150 " مما أورده في مقتل الامام الحسين عليه السلام في كتاب بغية الطلب الورق 78 / ب / وفي ط 1 ، ص 93 . ( 1 ) ذكره مع التالي في الحديث : " 42 و 49 " من باب فضائل الحسن والحسين من كتاب الفضائل . ورواه أيضا ابن سعد ، في الحديث : " 81 " من ترجمة الامام الحسين من كتاب الطبقات الكبرى : ج 8 قال : أخبرنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد ، وكثير بن هشام ، وموسى بن اسماعيل ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا عمار بن أبي عمار : عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم ! فقلت : [ يا رسول الله ] بأبي وأمي ما هذا ؟ قال : دم الحسين وأصحابه أنا منذ [ اليوم ] التقطه . ورواه أيضا أحمد بن حنبل في الحديث : " 33 و 34 " من باب فضائل الحسن والحسين من كتاب الفضائل الورق 148 / ب وفي الحديث : " 398 " من مسند ابن عباس من كتاب المسند : ] 1 ، ص 243 ط 1 ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار - هو ابن أبو عمار - عن ابن عباس قال : = ( * ) ترجمة الامام الحسين ( ع ) - ابن عساكر ص 386 [ البصري ] ، أنبأنا حجاج ، أنبأنا حماد : أنبأنا عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار أغبر أشعث وبيده قارورة فيها دم ، فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذا دم الحسين * ( هامش ) * = رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقه - أو يتبع فيها شئ - قلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم . قال أحمد : [ و ] حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، قال : أخبرنا عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم نصف النهار - [ وأنا ] قائل - أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم فقلت [ ظ ] : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا ؟ قال : دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم . قال [ عمار ] : فأحصينا ذلك فوجدناه [ ظ ] قتل في ذلك اليوم عليه السلام . أقول : ورواه أيضا أبو طاهر المخلص كما في أوائل الجزء الرابع من الفوائد المنتقاة الحسان العوالي عن الشيوخ الثقات قال : حدثني أحمد بن عيسى ، حدثنا إسحاق ، أخبرني حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : قال ابن عباس : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ش المنام أشعث أغبر في يده قارورة من دم فقلت : يا رسول الله ما هذا الدم ؟ قال : دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم . فأحصي ذلك اليوم فوجده اليوم الذي قتل فيه الحسين رحمه الله ورواه الطبراني في المعجم الكبير 3 / 110 ح 2822 بسنده عن سليمان بن حرب والحجاج عن حماد بن سلمة . ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة ج 6 ص 471 باب ما روى في أخباره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن ابنته ح 6 قال : وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب . . والحديث رواه أيضا ابن كثير نقلا عن ابن أبي الدنيا ، في عنوان : " فصل : وكان مقتل الحسين يوم الجمعة " من كتاب البداية والنهاية : ج 8 ص 200 . ورواه أيضا عن ابن أبي الدنيا في أواسط ترجمة الامام الحسين في خاتمة كفاية الطالب ص 428 ط الغري وفي ط ص 281 . ورواه أيضا في ترجمة الامام الحسين من تاريخ بغداد : ج 1 ، ص 142 ، ورواه عنه ابن الجوزي في الرد على المتعصب العنيد ص 64 . ( * ) ترجمة الامام الحسين ( ع ) - ابن عساكر ص 387 وأصحابه لم أزل منذ اليوم التقطه . فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ . قال [ أبو بكر ابن مالك ] : وأنبأنا إبراهيم ، أنبأنا سليمان بن حرب ، عن حماد : عن عمار بن أبي عمار : أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يوما بنصف النهار ، وهو أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم [ قال ] فقلت : يا رسول الله ما هذا الدم ؟ فقال : دم الحسين لم أزل التقطة منذ اليوم . فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم . 327 - أخبرنا أبو محمد ابن طاووس ، أنبأنا أبو الغنائم ابن أبي عثمان ، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران ، أنبأنا الحسين بن صفوان ، أنبأنا أبو بكر ابن أبي الدنيا ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن هانئ أبو عبد الرحمان النحوي ، أنبأنا معدي بن سليمان : أنبأنا علي بن زيد بن جدعان قال : استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال : قتل الحسين والله . فقال له أصحابه . كلا يا ابن عباس كلا ! ! ! قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم ، فقال : ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي ؟ قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعها إلى الله عزوجل . قال : فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة - قال - فما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوما حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنه قتل ذلك اليوم وتلك الساعة . ( * )