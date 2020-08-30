أمريكا تدل السعودية على شجرة الخلد وملكا لا يبلى. . 

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✍🏻هشام عبد القادر|| شيطان الإنس الأكبر يوسوس ويلقي وسوسته لشيطان الإنس الأصغر على الشجرة المظلومة للحرب الظالمة لكل دول محور المقاومة التي عنوانها هيهات منا الذلة الذي حركت ثوراتهم تلبي دعوة الداعي الا هل من ناصر ينصرني هذه الدعوة ليس من ضعف إنما دعوة البقاء والحياة الأبدية لإنها مظلومية ومصاب لكل من يحمل اهدافها عليهم صلواة من الله وانا لله وانا اليه راجعون فمن يرجع لله ليس موت بل حياة ابدية سرمدية انما الموت للدنيا والأخرة خير وابقى النفس العلوية تحيى الروح العلوية تبقى وما الموت الا للنفس السفلية الأمارة بالسؤ لذالك حرب شياطين الإنس والجن لشجرة الخلد والحياة والملك الذي لا يبلئ لإن الشهادة في سبيل الله حياة ابدية وبقاء ابدي فروح من يشهد بالولاية الكبرى الكاملة يبقى حي لا يموت شهيدا من الشهداء . الإسلام يريد لنا الحياة الأبدية ونحن نريد الموت. الحياة هي معرفة الحقيقة والحقيقة هم حق اليقين. اما الموت هي الدنيا والنفس السفلية النفس الأمارة وحب الهوى وشهوات الدنيا. والله هو من عنده ملك لا يبلى لا نضمى ولا نجوع ولا نعرى الحب والذوبان في معرفة الحقيقة شفاعة واجتباء. الإمام الحسين عليه السلام الحياة الكاملة فهو من رسول الله حسين مني وانا من حسين الرسول الاعظم يقول ذالك. صلواة الله عليه واله. اذا الحياة الابدية مرتبطة بمعرفة الإمام الحسين عليه السلام واهدافه والحمد لله رب العالمين