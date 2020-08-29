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من حاربنا.. حار  بنا


قاسم الغراوي||

 

بدات الدائرة تتسع في استهداف الشيعة مباشرة داخليا بعد أن كانت خارجيا وبدأت الوجوه تميط اللثام عنها لتتوضح معالمها وارتباطاتها وسوء تقديرها للأوضاع وحدها وعدم قبولها للاخر في بلد يفور على فوهة بركان لايهدا.

تصريح الحلبوسي وهو يمثل أعلى سلطة تمثل الشعب يطلق تصريحاته بخصوص السلاح المنفلت ويتهم الشيعة بامتلاكه وهم سبب عدم استقرار الوضع وله تصريح سابق يلوم فيه النواب الشيعة لانهم صوتوا باخراج القوات الامريكية وحملهم المسؤولية فيما سيحصل  في حالة خروج هذه القوات من العراق ولعله يعرف سرآ من الأسرار اودعته امريكا في عقله في حالة انسحابها لانعرف نحن.

وقد سبقه بكثير تصريحات حليفه محمد الكربولي (وبدون حياء) يطالب بإخراج الحشد الشعبي من محافظاتهم بعد أن تنكر وقلل من قيمة تضحيات الحشد بخيرة شبابه من أجل تحرير تلك المحافظات في الوقت الذي ينعم هو وامثاله بالاستجمام والراحة في عمان وكوردستان وتركيا.

الحلبوسي لم يكن موفقآ في هذا التصريح بالتخصيص وكان الاجدر به ان يعمم بأن في العراق سلاح منفلت لنتفق معه لا ان يحمل الشركاء الشيعة المسؤولية لان المسؤولية مشتركة بين الجميع والشيعة جزء من كل يحوي السنة والكرد وآخرين.

اما اذا كان يقصد حصرا رئيس الوزراء ممثلا للشيعة فهو وأهم ايضآ لان قراراته بالتصويت داخل مجلس الوزراء والوزراء بالتوافق من كل الطوائف.

وبماذا سيجيبنا السيد الحلبوسي اذا ذكرناه بالسلاح المنفلت الذي قتل الشيعة ومن الذي قتلهم :

·        أين حصلت مجزرة أسبايكر أليس العشائر السنية التي قامت بذلك .؟؟

·        أين حصلت مذبحة الصقلاوية التي راح ضحيتها عشرات الشيعة ؟؟

·        أين انت عن مجزرة المسيب التي راح ضحيتها 500 مواطن في يوم واحد على يد من؟؟

·        مَن الذي فجر مرقد الإمامين العسكريين !!

·        مَن الذي قتل الشيعة بالمفخخات في عموم العراق ومنها تفجيرات الكرادة ومدينة الصدر  .!!

·        مَن الذي  علق مصطفى العذاري .!!

·        من الذي قتل قادتنا العسكرية والمدنية والدينية!!!

·        مَن الذي ذبح زوار الحسين وفجر الزوار يوم العاشر من محرم في كربلاء !!!

·        مَن الذي جاء بالقاعدة وجيش محمد وجيش الإسلام ومئات التنظيمات الإرهابية

·        أليس هذا سلاحآ منفلتآ بين محافظاتكم والخارجين عن القانون والمطلوبين القابعين في محافطاتكم.

والى يومنا هذا يضحي شبابنا من الداخلية والدفاع والحشد وهم يقاتلون  التنظيمات الارهابية التي ظهرت في مناطقكم ومحافظاتكم وكذلك المتطرفين والقتلة والماجورين.

 

السلاح منفلت نعم ، في جميع محافظات العراق وحصره بيد الدولة ضروري، اما الحشد فهو مرتبط أمنيا بوزارة الدفاع وحينما يستقر العراق ويقبر داعش للأبد ويخرج اخر جندي اجنبي من العراق وتفرض هيبة الدولة سيكون لكل حادث حديث بالنسبة لسلاح المقاومة الشيعية ضد بقاء القوات الأجنبية.

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