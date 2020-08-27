مالذي يقصده الحلبوسي من   السلاح المنفلت 

محمد صادق الهاشمي||



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27-8-2020 __السلاح ((المنفلت)) والذي يقصده الحلبوسي - بلا رتوش- وتجميل للعبارات هو كل سلاح يقف ضد الولايات المتحدة الامريكية والدواعش وكل عدو يهدد العملية السياسية . ___نعم هذا السلاح تحركت الماكنة الاعلامية الداعشية البعثية للاطاحة بشرعيته دفاعا عن القواعد الامريكية الاحتلالية ولافراغ العملية السياسية من رجالها المدافعين عنها . __السلاح ((المنفلت)) هو سلاح الدواعش والذي قتل المواطنين في سبايكر وما زال يغذي الفتن في الجنوب وليس السلاح الوطني . ___السلاح ((المنفلت)) هو من حمى الشعب العراقي ولولاه لسبي العراق باكمله ___السلاح ((المنفلت)) ما زال يقف بكل صدق وصلابة لحماية السنة والشيعة ويناضل لاجل السيادة __من يسمي السلاح المقاوم سلاح ((منفلت)) انما يدافع عن مشروع الولايات المتحدة الامريكية في احتلال العراق وليدلنا علي اي حرة سنية او شيعية انفلت ؟ ___ نحن مع ضبط السلاح كل السلاح والدولة هي المقدس الاعلى بعد الله وال البيت (ع) الا ان هذا السلاح مقدس اخر لانه بدونه سيكون بني صهيون وداعش على تخوم الانبار والنجف وكربلاء. ___السلاح ((المنفلت)) ايها السيد الحلبوسي هو وحده من يدافع عن العراق من اي موامرة بينما السلاح العميل يمهد لدولة اسرائيل وسلاح اخر تعرفه انت في شمال العراق ارسلته الامارات موخرا والسعودية قبلا كان وما زال لتمزيق العراق وشحن الاجواء بالفتن فاي سلاح من بين السلاحين منفلت ___هل السلاح الذي ارجع لكم الاوطان وحقق الامان وحمى الاعراض ((منفلت )) ام السلاح الذي سبى الاعراض وناثر روسكم ؟ __هل السلاح المنفلت والذيول التي قاربت (20) الف جريح و(5) الاف شهيد لاجل الانبار والموصل صلاح الدين وديالي يحق لكم اليوم التنكر له ؟ __هل حمتكم امريكا ام السلاح المنفلت ؟ نعم انه منفلت عن طاعة امريكا ومنفلت ان يركن الى الموامرات الداعشية والاماراتية