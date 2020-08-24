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نريد إسلام محمد بن عبدالله , لا إسلام الإحتلال

62 2020-08-24

  حسن المياح ||   هذا هو الإسلام الأميركي المبرمج على ضوء المكر الماسوني الإسرائيلي , وخبث الموساد الصهيوني , بلائحة إسمها مدنية وتغيير حضارة وتطور نظام وإنتهاج سلوك  ,  وكل هذا ........ , دين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله الذي هو الإسلام الإلهي القرآني الخالص النقي براء منه , ويتنفره وينفره , ويلغيه ولا يعتبره , لأنه فعالية إستكبار مستعلن ناقم هادم , وجهد إستعمار ناهب ظالم , وأنها الماسونية الصهيونية والصليبية الأميركية في ثوب مبرقع غاش , مزين خادع , مؤدلج منحرف , القصد منه إبعاد الإسلام كرسالة سماء إلهية عن واقع الحياة عقيدة وتشريعآ , ومفاهيمآ وطريقة , ونظام حياة سياسية إجتماعية أصلح وأنظم وأرفع وأسمى وأطيب وأسعد , وأخلاقآ وسلوكآ , ونهج حياة دائم . إن هذه الفعاليات والبهلوانات والإستعراضات المسرحية والتمثيلية الواهمة الهابطة السافلة , هي رسائل غدر صليبي وخديعة إسرائيلية , ونذر كفر حضاري , وشؤم إشراك  مدني , ووسيلة إنحراف سلوك وأخلاق , وطريقة إستنزاف لكل ما هو عقيدة وتشريع , وخلق وسلوك نبيل .  وإنها مراوغة وإحتيال إستبدال فوضى ومتاهات  وظلال وغاشيات بأبلقات وإنحناءات ومشاوير وتصويرات ومسرحيات وتمثيليات ,  محل نظام إسلام الله المتمثل في دين محمد بن عبدالله الممتد إتصالآ بعرى صلاح سيرة أإئمة أهل البيت النبوي الكريم , بإعتبار الإمامة إمتدادآ رساليآ حقيقيآ لكل ما هو نبوة إلهية .  وإنها تقليعات مرقعة حالمة , خيالية بالية , هابطة واهية , في ثوب مدني زائف , ولباس تغييري مزور , وحجاب ماسوني غادر ظالم أسود ناقم محرم هابط , ونمط سلوكي منحرف سافل ناقم . لما علموا أن الإسلام نظام حياة شامل كامل أصلح , إحتوشوه هدمآ وتزويرآ , وتغييرآ وتبديلآ , وعرضآ سخيفآ كاذبآ منتحلآ منحرفآ , وتقديمه بقباحة ولؤم وخبث تمثيلآ , على أنه إسلام وعقيدة توحيد , وأنه تشريع وإيمان وتصديق , وأنه خلق ومفاهيم , وسلوك وتعليمات , وأنها شعائر حسينية بالطريقة الحضارية المتمدنة شكلآ على أصول الصليبية والcia , وأنها الوسيلة المدنية على خطى برتوكولات حكماء صهيون في الماسونية ,  وأنها على مزاج إيموي مائع مخنث , وإنبطاح عولمة فاتح , وإضطجاع ديمقراطية وحرية مستهلك فاضح , وسلوك جنسي حيواني نزوي هابط لائح سائح . هكذا يريدوا إسلامنا مشوهآ مغيرآ مزورآ , وهكذا يدلسون ويكذبون ويوشون ويزيفون ويماهون ويوهمون . إنهم أبالسة الماسونية الصهيونية وشياطين الصليبية الأميركية وال cia والبنتاغون والموساد الإسرائيلي المجرم الوبي الغادر القميء المنحرف الهابط الرذيل السفيل .
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نريد إسلام محمد بن عبدالله , لا إسلام الإحتلال
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